ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي على كنيسة في الأردن إلى تسعة قتلى

عمّان-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة كنيسة في محافظة الكرك جنوب الأردن إلى تسعة قتلى.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن مديرية الأمن العام الأردنية، نبأ وفاة أحد المصابين بالاعتداء الذي وقع في قرية الحمود، ما رفع عدد القتلى إلى تسعة.

من جهتها نقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الصحة الأردني إبراهيم البدور قوله: إن “الحصيلة ارتفعت بعد وفاة ثاني مصاب كان في حالة حرجة اليوم”، مشيراً إلى أن 25 مصاباً لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، وجميعهم في حالة مستقرة.

وكان البدور أعلن في وقت سابق وفاة مصاب آخر كان في حالة حرجة.

وأكد ملك الأردن عبدالله الثاني خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن القومي الأردني، أن يد العدالة ستطول كل إرهابي، وأنه لا مجال للتهاون عندما يتعلق الأمر بأرواح الأردنيين، مجدداً إدانته للعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة بمحافظة الكرك، وأسفر عن مقتل عدد من الأردنيين وإصابة آخرين.