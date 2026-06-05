ماكرون يدعو الى استئناف الحوار لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

باريس-سانا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إلى استئناف الجهود الدبلوماسية والحوار بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.
ونقلت وكالة رويترز عن ماكرون قوله في تصريحات أدلى بها من مدينة تيفات في الجبل الأسود، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي ودول البلقان: ”آمل أن نتطلع إلى المستقبل ونناقش كيفية إعادة تنظيم الحوار للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإحلال السلام”.
وأكد أن “الوقت قد حان الآن، بالنظر إلى كيفية تطور الوضع”، مشدداً على أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء النزاع.
وشهد ملف الحرب الأوكرانية الروسية أمس الخميس حراكاً دبلوماسياً مشجعاً لجهة المساعي المبذولة لإنهاء الحرب، حيث أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مقترحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تشكل أساساً صالحاً للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا، مبيناً أنه لا يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي المقابل، وجّه زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى بوتين اقترح فيها عقد اجتماع ثنائي مباشر بينهما، مبدياً استعداد بلاده للالتزام بـ “وقف إطلاق نار شامل” طوال فترة المفاوضات.