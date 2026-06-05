ماكرون يدعو الى استئناف الحوار لتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

باريس-سانا‏

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، إلى استئناف الجهود ‏الدبلوماسية والحوار بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق ‏النار وتحقيق سلام دائم في أوكرانيا.‏

ونقلت وكالة رويترز عن ماكرون قوله في تصريحات أدلى بها من مدينة ‏تيفات في الجبل الأسود، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي ودول البلقان: ‌‏”آمل أن نتطلع إلى المستقبل ونناقش كيفية إعادة تنظيم الحوار للتوصل إلى ‏وقف لإطلاق النار وإحلال السلام”.‏

وأكد أن “الوقت قد حان الآن، بالنظر إلى كيفية تطور الوضع”، مشدداً على ‏أهمية تكثيف المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء النزاع.‏

وشهد ملف الحرب الأوكرانية الروسية أمس الخميس حراكاً دبلوماسياً ‏مشجعاً لجهة المساعي المبذولة لإنهاء الحرب، حيث أعلن الرئيس الروسي ‏فلاديمير بوتين أن مقترحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب يمكن أن تشكل ‏أساساً صالحاً للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع في أوكرانيا، مبيناً أنه لا ‏يستبعد توقيع اتفاقية سلام مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.‏

وفي المقابل، وجّه زيلينسكي رسالة مفتوحة إلى بوتين اقترح فيها عقد ‏اجتماع ثنائي مباشر بينهما، مبدياً استعداد بلاده للالتزام بـ “وقف إطلاق نار ‏شامل” طوال فترة المفاوضات.‏