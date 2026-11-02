وزير المالية يعلن عن إطلاق خطة المعالجة الشاملة للملفات الضريبية ‏المتراكمة‏

دمشق-سانا‏

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، أن الوزارة والهيئة العامة ‏للضرائب والرسوم أطلقتا “خطة المعالجة الشاملة ‏والاغلاق ‏المنهجي للملفات الضريبية المتراكمة”، وذلك انطلاقاً من أهمية ‏وضع حل جذري لمعالجة التراكم الضريبي ‏للسنوات الماضية. ‏

معالجة التراكم الضريبي

أوضح الوزير برنية في منشور على صفحته على الفيسبوك ‏اليوم الإثنين، أن الخطة تستهدف تحقيق جملة من النتائج ‌‏الاستراتيجية، أبرزها، المعالجة الجذرية للتراكم الضريبي، من ‏خلال الإسراع في إنجاز الملفات المتراكمة وفق برنامج ‏زمني ‏صارم ومؤشرات أداء قابلة للقياس، والإغلاق المنهجي للملفات ‏العالقة، بما يشمل إنهاء التراكمات للفترات السابقة ‏بشكل نهائي، ‏ما يتيح الانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر انتظاماً واستقراراً.‏

ولفت الوزير برنية إلى أن الخطة تستهدف أيضاً توحيد آليات ‏ومعايير التدقيق من خلال توحيد أساليب المعالجة ‏والابتعاد عن ‏التقديرات الشخصية غير المنضبطة، ما يعزز العدالة والنزاهة ‏ويحد من فرص الفساد، وتصفية الإرث ‏الضريبي للماضي، حيث ‏سيتم إغلاق الملفات القديمة وفق إجراءات شفافة ويقلل من ‏احتمالات التأخير أو المماطلة في ‏إنجاز الملفات، ويحول دون ‏انتقال أي إشكاليات أو تراكمات سابقة إلى المرحلة القادمة. ‏

تهيئة قاعدة ضريبية جديدة للمستقبل

تشمل أهداف الخطة أيضاً وفقاً لوزير المالية تأسيس قاعدة نظيفة ‏للمستقبل، وذلك من خلال تهيئة البيئة التنظيمية ‏والملائمة ‏لتطبيق التشريعات الضريبية الجديدة، بحيث ينطلق العمل بها ‏على قاعدة ملفات محدثة وخالية من التشابكات ‏والتراكمات ‏السابقة، إضافة إلى تعزيز الثقة المؤسسية، حيث ستعزز الخطة ‏بناء جسور ثقة أقوى بين الإدارة الضريبية ‏والمكلفين من خلال ‏إنجاز الملفات بشفافية، والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر يسراً ‏واستقراراً.‏

وبيّن الوزير برنية، أنه تم اليوم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ‏الخطة، والتي بلا شك ستكون فرصة للمكلفين لإنهاء ‏ملفاتهم ‏الضريبية بيسر، ما يساعد على الانتقال إلى النظام الضريبي ‏الجديد الميسر، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق ‏تغيير حقيقي ‏في العلاقة مع قطاع الأعمال والمكلفين وبناء جسور الثقة مع ‏المواطنين والمستثمرين.‏

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم برئاسة وزير ‏المالية ‏ناقش في الـ 28 من تشرين الأول ‏الماضي عدداً من ‏المحاور الهادفة لرفع كفاءة العمل الضريبي، أبرزها معالجة ‏الملفات ‏الضريبية القديمة المتراكمة ‏وخطة الإنجاز التي سيتم ‏الإعلان عنها لاحقاً. ‏