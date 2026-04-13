وزير الخارجية التركي ونظيره الباكستاني يبحثان المفاوضات بين طهران وواشنطن

أنقرة-سانا

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هاتفياً مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، تطورا ت الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن مباحثات الوزيرين الهاتفية التي جرت أمس الأحد، تناولت تطور المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في العاصمة إسلام أباد.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، فشل المحادثات مع إيران والتي جرت أمس في إسلام أباد، وعدم التوصل إلى أي اتفاق، ومغادرة وفد بلاده العاصمة الباكستانية إلى الولايات المتحدة.

ودعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الولايات المتحدة وإيران إلى مواصلة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك غداة فشل المحادثات بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.