النصر السعودي يفوز على باختاكور الأوزبكي ‏بسداسية بدوري أبطال آسيا للنخبة

طشقند-سانا
حقق فريق النصر السعودي اليوم الإثنين فوزاً كبيراً على مضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة .
وافتتح عبدالله الحمدان التسجيل للنصر في الدقيقة 15، وأضاف البرتغالي جواو فيليكس هدفين في الدقيقتين 17 و 32 ، قبل أن يقلص فلاماريون لباختاكور في الدقيقة 36 .
وفي الشوط الثاني عزّز عبدالإله العمري نتيجة النصر بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 53 قبل أن يضيف عبد الرحمن غريب الهدف الخامس في الدقيقة 62، ليعود باختاكور من تقليص الفارق وتسجيل الهدف الثاني عبر دوستونبيك خامداموف في الدقيقة 73 ، ليختتم أنجيلو بورجيس مهرجان الأهداف للنصر وتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 79.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع في حين تجمد رصيد باختاكور عند نقطتين في المركز 14.
ويحتل المركز الأول نادي العين الإماراتي برصيد 9 نقاط متقدماً بفارق الأهداف على نادي شباب الأهلي الاماراتي الذي يحتل المركز الثاني في حين يأتي نادي الأهلي السعودي بالمركز الثالث بثمانية نقاط .