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النصر السعودي يفوز على باختاكور الأوزبكي ‏بسداسية بدوري أبطال آسيا للنخبة

1861403.jpeg النصر السعودي يفوز على باختاكور الأوزبكي ‏بسداسية بدوري أبطال آسيا للنخبة
فرحة فريق النصر السعودي بفوزه على مضيفه باختاكور الأوزبكي – طشقند – الشرق الأوسط

طشقند-سانا

حقق فريق النصر السعودي اليوم الإثنين فوزاً كبيراً ‏على مضيفه باختاكور الأوزبكي بنتيجة ستة أهداف ‏مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ‏الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة .

وافتتح عبدالله الحمدان التسجيل للنصر في الدقيقة 15، ‏وأضاف البرتغالي جواو فيليكس هدفين في الدقيقتين ‌‏17 و 32 ، قبل أن يقلص فلاماريون لباختاكور في ‏الدقيقة 36 .‏

وفي الشوط الثاني عزّز عبدالإله العمري نتيجة النصر ‏بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 53 قبل أن يضيف ‏عبد الرحمن غريب الهدف الخامس في الدقيقة 62، ‏ليعود باختاكور من تقليص الفارق وتسجيل الهدف ‏الثاني عبر دوستونبيك خامداموف في الدقيقة 73 ، ‏ليختتم أنجيلو بورجيس مهرجان الأهداف للنصر ‏وتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 79.‏

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في ‏المركز الرابع في حين تجمد رصيد باختاكور عند ‏نقطتين في المركز 14.‏

ويحتل المركز الأول نادي العين الإماراتي برصيد 9 ‏نقاط متقدماً بفارق الأهداف على نادي شباب الأهلي ‏الاماراتي الذي يحتل المركز الثاني في حين يأتي نادي ‏الأهلي السعودي بالمركز الثالث بثمانية نقاط .‏

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