الأحد 1 نوفمبر 2026 — دمشق
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انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة ‏محلية ودولية

1 1 انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة ‏محلية ودولية
شعار معرض «بروجكت سوريا ‌‏2026»، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض (‏IFP‏) بالتعاون مع شركة ألفا ‏للمعارض-دمشق-سانا

دمشق-/سانا ‏

تنطلق غداً الإثنين في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض «بروجكت سوريا ‌‏2026»، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض (‏IFP‏) بالتعاون مع شركة ألفا ‏للمعارض، وبرعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، تحت شعار “بوابة جديدة ‏لفرص إعادة بناء سوريا“، بهدف تطوير البنية التحتية ودعم إعادة الإعمار وتحفيز ‏الانتعاش الاقتصادي.‏

ووفق بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، يشارك في المعرض أكثر من 150 ‏شركة محلية ودولية من 12 دولة، بينها الصين وفرنسا والعراق وإيطاليا والأردن ‏ولبنان وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تختص ‏بمواد ومعدات البناء وحلول الطاقة.‏

فرص الشراكات والتعاون في قطاعات البناء والتشييد

ويهدف المعرض، الذي يستمر حتى الخامس من تشرين الثاني الجاري، إلى جمع ‏الشركات المحلية والدولية والمتخصصين والمستثمرين وصنّاع القرار، لاستكشاف ‏الفرص التجارية والاستثمارية، واستعراض الحلول والتقنيات التي تسهم في دعم إعادة ‏إعمار سوريا وتنميتها، وتعزيز فرص الشراكات والتعاون في قطاعات البناء والتشييد ‏والطاقة.‏

ويتضمن المعرض مؤتمراً ومنصة للتوفيق التجاري بين الشركات (‏B2B‏)، إضافة ‏إلى برنامج لتطوير الشباب، بما يتيح فرصاً للتواصل التجاري وتبادل الخبرات ‏والمعرفة والتطوير المهني، وتقام فعالياته في الجناحين 25 و26 بمدينة المعارض، ‏يومياً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساءً.‏

ويشكل المعرض منصة لعرض المنتجات والخدمات والتقنيات المتخصصة في ‏مجالات البناء والتشييد والتطوير العقاري، وإتاحة الفرصة أمام الشركات والجهات ‏المشاركة للتواصل وتبادل الخبرات واستعراض فرص التعاون. ‏

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