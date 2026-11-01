انطلاق معرض «بروجكت سوريا 2026» غداً بمشاركة أكثر من 150 شركة ‏محلية ودولية

دمشق-/سانا
تنطلق غداً الإثنين في مدينة المعارض بدمشق فعاليات معرض «بروجكت سوريا 2026»، الذي تنظمه الشركة الدولية للمعارض (IFP) بالتعاون مع شركة ألفا للمعارض، وبرعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، تحت شعار “بوابة جديدة لفرص إعادة بناء سوريا“، بهدف تطوير البنية التحتية ودعم إعادة الإعمار وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
ووفق بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، يشارك في المعرض أكثر من 150 شركة محلية ودولية من 12 دولة، بينها الصين وفرنسا والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وقطر وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، تختص بمواد ومعدات البناء وحلول الطاقة.
فرص الشراكات والتعاون في قطاعات البناء والتشييد
ويهدف المعرض، الذي يستمر حتى الخامس من تشرين الثاني الجاري، إلى جمع الشركات المحلية والدولية والمتخصصين والمستثمرين وصنّاع القرار، لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، واستعراض الحلول والتقنيات التي تسهم في دعم إعادة إعمار سوريا وتنميتها، وتعزيز فرص الشراكات والتعاون في قطاعات البناء والتشييد والطاقة.
ويتضمن المعرض مؤتمراً ومنصة للتوفيق التجاري بين الشركات (B2B)، إضافة إلى برنامج لتطوير الشباب، بما يتيح فرصاً للتواصل التجاري وتبادل الخبرات والمعرفة والتطوير المهني، وتقام فعالياته في الجناحين 25 و26 بمدينة المعارض، يومياً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساءً.
ويشكل المعرض منصة لعرض المنتجات والخدمات والتقنيات المتخصصة في مجالات البناء والتشييد والتطوير العقاري، وإتاحة الفرصة أمام الشركات والجهات المشاركة للتواصل وتبادل الخبرات واستعراض فرص التعاون.