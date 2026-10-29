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تركيا تنفي مزاعم تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية

مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية تركيا تنفي مزاعم تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية
مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية -وكالة الأناضول

أنقرة-سانا ‏

أعلن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم ‏الخميس، أن المزاعم بشأن تدخل تركيا في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 ‏تشرين الأول الجاري لا أساس لها من الصحة.‏

وقال المركز، في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية: إن “الادعاءات المتداولة في ‏بعض وسائل الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تدخل تركيا في ‏الانتخابات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة مطلقاً، وتشكل جزءاً من حملة تضليل ‏متعمدة تهدف إلى التلاعب بالرأي العام”، داعياً إلى عدم الانسياق وراء هذه ‏الادعاءات.‏

وشهد يوم الثلاثاء الماضي أول انتخابات عامة في إسرائيل، منذ حرب الإبادة ‏الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية والحرب على لبنان.‏

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