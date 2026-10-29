تركيا تنفي مزاعم تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية

أنقرة-سانا ‏

أعلن مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية، اليوم ‏الخميس، أن المزاعم بشأن تدخل تركيا في الانتخابات الإسرائيلية التي جرت في 27 ‏تشرين الأول الجاري لا أساس لها من الصحة.‏

وقال المركز، في بيان نقلته وكالة الأناضول التركية: إن “الادعاءات المتداولة في ‏بعض وسائل الإعلام الدولية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تدخل تركيا في ‏الانتخابات الإسرائيلية لا أساس لها من الصحة مطلقاً، وتشكل جزءاً من حملة تضليل ‏متعمدة تهدف إلى التلاعب بالرأي العام”، داعياً إلى عدم الانسياق وراء هذه ‏الادعاءات.‏

وشهد يوم الثلاثاء الماضي أول انتخابات عامة في إسرائيل، منذ حرب الإبادة ‏الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – ‏الإيرانية والحرب على لبنان.‏