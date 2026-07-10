بريطانيا تُخضع مزودي الخدمات السحابية لإشراف تنظيمي مباشر

لندن-سانا

صنفت بريطانيا شركات كبرى من مزودي الخدمات السحابية مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون وأوراكل، على أنهم أطراف ثالثة حيوية موردة لقطاعها المالي، ما يضعهم تحت إشراف تنظيمي مباشر.

ونقلت وكالة رويترز، اليوم الجمعة، عن الحكومة البريطانية قولها في بيان: “مع تزايد اعتماد البنوك وشركات التأمين والبنى التحتية للأسواق المالية على الخدمات السحابية، فإن أي انقطاع في خدمة أحد الموردين الرئيسيين قد يؤثر على عدد من الشركات في آن واحد، ما قد يؤثر بدوره على الخدمات التي يعتمد عليها العملاء”.

وصنفت الحكومة شركات مايكروسوفت أيرلندا أوبريشنز المحدودة وغوغل كلاود إيميا المحدودة وأمازون ويب سيرفيسيز إيميا إس.إيه.آر.إل وأوراكل كوربوريشن يو.كيه المحدودة على أنها أطراف ثالثة ذات أهمية حيوية اعتباراً من 13 تموز.

وستخضع هذه الشركات لإشراف مشترك من بنك إنكلترا وهيئة التنظيم الاحترازي وهيئة السلوك المالي، وسيطلب منها الخضوع لاختبارات المرونة وإجراء تقييمات ذاتية بصورة منتظمة والإبلاغ عن الحوادث الكبرى.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز مرونة المؤسسات المالية من خلال الحد من مخاطر حدوث اضطرابات واسعة النطاق ناجمة عن الهجمات الإلكترونية، أو انقطاع الخدمات التقنية.