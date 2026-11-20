إسلام آباد-سانا
أعربت باكستان عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعم حق المملكة المشروع في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، مدينةً اعتداء ميليشيا الحوثي الذي استهدف برجاً في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “إن إسلام آباد تدين بأشد العبارات هذا الهجوم، وتعدّه عملاً عدوانياً وانتهاكاً لسيادة المملكة، مؤكدة ضرورة وقف هذه الاعتداءات فوراً”.
وحذرت الوزارة من أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت الاقتصادية يعرض حياة الأبرياء للخطر، ويقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأكدت الخارجية الباكستانية وقوف بلادها بحزم إلى جانب الحكومة والشعب السعودي في مواجهة هذه الاعتداءات.
وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس تعرض أحد أبراج المركز المالي في العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا الحوثي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات، وذلك بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.