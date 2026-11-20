إسلام آباد-سانا‏

أعربت باكستان عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعم حق المملكة ‏المشروع في الدفاع عن سيادتها ‏وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها، مدينةً اعتداء ميليشيا الحوثي الذي استهدف برجاً في مركز الملك ‏عبد الله المالي بالعاصمة الرياض.‏

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة: “إن إسلام آباد تدين بأشد العبارات هذا ‏الهجوم، وتعدّه عملاً عدوانياً وانتهاكاً لسيادة المملكة، مؤكدة ضرورة وقف هذه الاعتداءات فوراً”.‏

وحذرت الوزارة من أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت الاقتصادية يعرض حياة الأبرياء للخطر، ويقوض ‏الأمن والاستقرار الإقليميين.‏

وأكدت الخارجية الباكستانية وقوف بلادها بحزم إلى جانب الحكومة والشعب السعودي في مواجهة هذه الاعتداءات.‏

وكان الدفاع المدني السعودي أعلن أمس تعرض أحد أبراج المركز المالي في ‏العاصمة الرياض لاعتداء شنته ميليشيا ‏الحوثي، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في عدد من ‏طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات، وذلك بعد ‏ساعات من إعلان تحالف دعم ‏الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 4 صواريخ ‏باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه ‏السعودية.‏