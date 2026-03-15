سويسرا ترفض طلبين أمريكيين لعبور طائرات أجواءها في إطار الحرب مع إيران

أعلنت الحكومة السويسرية، رفضها لطلبين تقدمت بهما الولايات المتحدة الأمريكية للسماح لطائرات مرتبطة بالعمليات العسكرية في إيران بالتحليق فوق الأجواء السويسرية، استناداً إلى قانون الحياد الوطني.

وأوضحت الحكومة في بيان لها نقلته “رويترز” اليوم الأحد، أن قانون الحياد السويسري يمنع عبور طائرات الأطراف المنخرطة في نزاع مسلح لأغراض عسكرية، بينما يتيح العبور فقط في حالات محددة تشمل: الأغراض الإنسانية والطبية ونقل الجرحى، أو للرحلات التي لا صلة لها بالصراع.

وفي السياق ذاته، وافقت برن على ثلاثة طلبات أخرى شملت: طائرتي نقل وطائرة صيانة، واصفةً إياها بأنها تندرج ضمن “حركة المرور العادية”.

وأكد البيان أن السلطات السويسرية ستستمر في رفض أي طلبات مستقبلية للتحليق فوق أراضيها إذا تجاوزت نطاق حركة المرور المعتادة، أو في حال عدم وضوح الغرض الفعلي من الرحلة، وذلك التزاماً بسياسة الحياد التي تنتهجها البلاد.

وتشنّ الولايات المتحدّة وإسرائيل منذ الـ 28 من شباط الماضي ضربات متواصلة على إيران، التي تردّ بدورها بإطلاق الصواريخ والمسيرات على إسرائيل، إلى جانب الاعتداء على دول عدة في المنطقة.