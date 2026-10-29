إصابة 72 جندياً تشادياً في اشتباكات بمنطقة لتعدين الذهب شمال شرقي البلاد

نجامينا-سانا
أُصيب 72 جندياً تشادياً على الأقل في اشتباكات مع ميليشيا محلية بمنطقة تيبستي شمال شرقي تشاد، منذ بدء العمليات العسكرية في 14 تشرين الأول الجاري، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري اليوم الأربعاء.
وأوضح المصدر أن جميع الجرحى نُقلوا إلى المستشفى العسكري في العاصمة نجامينا، فيما تتواصل المعارك في المنطقة الجبلية الواقعة على الحدود مع ليبيا والنيجر، والغنية باحتياطات الذهب.
وتعود جذور النزاع على موارد الذهب في المنطقة إلى سنوات، في ظل تنافس المنقبين غير القانونيين والجماعات المسلحة والجيش على السيطرة عليها.