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إصابة 72 جندياً تشادياً في اشتباكات بمنطقة لتعدين الذهب شمال شرقي البلاد

Doc P 1588343 639288231540783818 إصابة 72 جندياً تشادياً في اشتباكات بمنطقة لتعدين الذهب شمال شرقي البلاد
جنود تشاديون بعد استباكات شمال شرق البلاد-AP

نجامينا-سانا‏

أُصيب 72 جندياً تشادياً على الأقل في اشتباكات مع ميليشيا محلية بمنطقة تيبستي ‏شمال شرقي تشاد، منذ بدء العمليات العسكرية في 14 تشرين الأول الجاري، وفق ما ‏نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري اليوم الأربعاء.‏

وأوضح المصدر أن جميع الجرحى نُقلوا إلى المستشفى العسكري في العاصمة نجامينا، ‏فيما تتواصل المعارك في المنطقة الجبلية الواقعة على الحدود مع ليبيا والنيجر، والغنية ‏باحتياطات الذهب.‏

وتعود جذور النزاع على موارد الذهب في المنطقة إلى سنوات، في ظل تنافس المنقبين ‏غير القانونيين والجماعات المسلحة والجيش على السيطرة عليها.‏
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