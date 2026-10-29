إصابة 72 جندياً تشادياً في اشتباكات بمنطقة لتعدين الذهب شمال شرقي البلاد

نجامينا-سانا‏

أُصيب 72 جندياً تشادياً على الأقل في اشتباكات مع ميليشيا محلية بمنطقة تيبستي ‏شمال شرقي تشاد، منذ بدء العمليات العسكرية في 14 تشرين الأول الجاري، وفق ما ‏نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر عسكري اليوم الأربعاء.‏

وأوضح المصدر أن جميع الجرحى نُقلوا إلى المستشفى العسكري في العاصمة نجامينا، ‏فيما تتواصل المعارك في المنطقة الجبلية الواقعة على الحدود مع ليبيا والنيجر، والغنية ‏باحتياطات الذهب.‏

وتعود جذور النزاع على موارد الذهب في المنطقة إلى سنوات، في ظل تنافس المنقبين ‏غير القانونيين والجماعات المسلحة والجيش على السيطرة عليها.‏

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