رابطة آسيان تدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

مانيلا-سانا

دعا وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” إلى ضبط النفس، وتجنب أي أعمال من شأنها زيادة تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد حدة الصراع في المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان للوزراء خلال اجتماع الرابطة في العاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الثلاثاء، أن التطورات الأخيرة تقوض بشدة الجهود التي يبذلها الوسطاء الرئيسيون، وتقلل من فرص التوصل إلى حل سلمي عبر الحوار والدبلوماسية.

وأكد الوزراء أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

يشار إلى أن التوتر بين واشنطن وطهران عاد إلى التصاعد مجدداً، مع نهاية الأسبوع الأول من تموز الجاري، إثر تنفيذ الولايات المتحدة ضربات على إيران رداً على استهدافها سفناً تجارية في مضيق هرمز، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثامن من تموز إنهاء مذكرة التفاهم بين الجانبين.