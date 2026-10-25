جنوح باخرة تجارية قبالة شواطئ صيدا في لبنان

بيروت-سانا‏

شهدت السواحل اللبنانية اليوم الأحد، جنوح باخرة تجارية قبالة شواطئ ‏صيدا أثناء محاولتها التوجه نحو رصيف المرفأ لإفراغ حمولتها.‏

ونقلت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة ‏في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني قولها في بيان: “عمل عناصر ‏الدفاع المدني، بالتعاون مع القوات البحرية في الجيش اللبناني، على اتخاذ ‏التدابير اللازمة لتأمين السلامة العامة، إثر جنوح باخرة محمّلة بالأخشاب ‏قبالة شاطئ صيدا”.‏

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وتسببت حمولة الأخشاب بميل الباخرة ما عرقل دخولها إلى حوض المرفأ ‏في الوقت الذي باشر فيه عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع القوات البحرية ‏اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين السلامة العامة، بينما تعمل قاطرات وزوارق ‏بحرية على محاولة إعادة تقويم السفينة وضبط توازنها لتعويمها مجدداً.‏

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ويستقبل مرفأ صيدا سفن الشحن المتوسطة المتخصصة بنقل البضائع الصلبة ‏كالحديد والأخشاب والمواد الغذائية.‏