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جنوح باخرة تجارية قبالة شواطئ صيدا في لبنان

4f22f847 fa6a 4d50 a238 d61080353feb جنوح باخرة تجارية قبالة شواطئ صيدا في لبنان
جنوح باخرة تجارية قبالة شواطئ ‏صيدا -لبنان - الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

بيروت-سانا‏

شهدت السواحل اللبنانية اليوم الأحد، جنوح باخرة تجارية قبالة شواطئ ‏صيدا أثناء محاولتها التوجه نحو رصيف المرفأ لإفراغ حمولتها.‏

ونقلت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة ‏في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني قولها في بيان: “عمل عناصر ‏الدفاع المدني، بالتعاون مع القوات البحرية في الجيش اللبناني، على اتخاذ ‏التدابير اللازمة لتأمين السلامة العامة، إثر جنوح باخرة محمّلة بالأخشاب ‏قبالة شاطئ صيدا”.‏
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وتسببت حمولة الأخشاب بميل الباخرة ما عرقل دخولها إلى حوض المرفأ ‏في الوقت الذي باشر فيه عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع القوات البحرية ‏اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين السلامة العامة، بينما تعمل قاطرات وزوارق ‏بحرية على محاولة إعادة تقويم السفينة وضبط توازنها لتعويمها مجدداً.‏
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ويستقبل مرفأ صيدا سفن الشحن المتوسطة المتخصصة بنقل البضائع الصلبة ‏كالحديد والأخشاب والمواد الغذائية.‏

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