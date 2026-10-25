جنوح باخرة تجارية قبالة شواطئ صيدا في لبنان

بيروت-سانا
شهدت السواحل اللبنانية اليوم الأحد، جنوح باخرة تجارية قبالة شواطئ صيدا أثناء محاولتها التوجه نحو رصيف المرفأ لإفراغ حمولتها.
ونقلت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني قولها في بيان: “عمل عناصر الدفاع المدني، بالتعاون مع القوات البحرية في الجيش اللبناني، على اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين السلامة العامة، إثر جنوح باخرة محمّلة بالأخشاب قبالة شاطئ صيدا”.
وتسببت حمولة الأخشاب بميل الباخرة ما عرقل دخولها إلى حوض المرفأ في الوقت الذي باشر فيه عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع القوات البحرية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين السلامة العامة، بينما تعمل قاطرات وزوارق بحرية على محاولة إعادة تقويم السفينة وضبط توازنها لتعويمها مجدداً.
ويستقبل مرفأ صيدا سفن الشحن المتوسطة المتخصصة بنقل البضائع الصلبة كالحديد والأخشاب والمواد الغذائية.