الأولى منذ بدء حرب السودان.. طائرة للأمم المتحدة تصل مطار الخرطوم

الخرطوم-سانا

وصلت اليوم الخميس طائرة تابعة للأمم المتحدة إلى مطار الخرطوم، في أول رحلة من نوعها منذ اندلاع الحرب في السودان قبل نحو ثلاثة أعوام، بحسب ما أفادت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في البلاد دينيس براون.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن براون قولها عقب نزولها من الطائرة: “أود أن أؤكد مدى سروري بأن أكون على متن أول رحلة لخدمة النقل الجوي الإنساني التابعة للأمم المتحدة إلى الخرطوم منذ ثلاث سنوات، فهذا حدث مهم جداً للمجتمع الإنساني”.

واستأنفت شركات الطيران السودانية رحلاتها إلى مطار الخرطوم في الـ 15 من شباط الجاري، بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات بسبب الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب، أسفرت المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون شخص داخل السودان وخارجه، وفق تقديرات أممية، في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم، فيما تشدد الأمم المتحدة على التزامها بسيادة السودان ووحدة أراضيه، داعيةً إلى استئناف المحادثات بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يفضي إلى عملية سياسية شاملة يقودها السودانيون أنفسهم.