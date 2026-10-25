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وزير الداخلية اللبناني يبحث مع نظيره السعودي التعاون الأمني والتطورات في المنطقة

مكالة هاتفية موقع 2 6 وزير الداخلية اللبناني يبحث مع نظيره السعودي التعاون الأمني والتطورات في المنطقة
اتصال هاتفي بين وزير الداخلية اللبناني ونظيره السعودي- بيروت- سانا

بيروت-سانا
 
بحث وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود، التطورات الراهنة في المنطقة، وسبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة التحديات المشتركة.
 
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الأحد، أن الحجار أدان خلال الاتصال الاعتداءات الصاروخية الباليستية التي أطلقتها ميليشيا الحوثي مستهدفة أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع المملكة ووقوفه إلى جانبها، ودعمه كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
 
وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الداخلية في البلدين، ولا سيما في المجالات الأمنية، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة وترسيخ الأمن والاستقرار.
 
وتتعرض المملكة العربية السعودية لاعتداءات تنفذها ميليشيا الحوثي، وتستهدف مواقع مدنية واقتصادية، ما أثار إدانات دولية واسعة ومطالبات بإدراج الميليشيا على قوائم المنظمات الإرهابية.

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