رونالدو يعلن اعتزال اللعب ضمن فريق البرتغال

لشبونة-سانا
أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الخميس، اعتزال اللعب دولياً مع منتخب البرتغال لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولية التي تمتد من 9 وحتى 17 تشرين الثاني الجاري.
ووفقاً لرويترز فإن قائد النصر السعودي أكد تخليه عن القميص رقم 7 بعد 23 عاماً من اللعب بالفريق، ليضع نهاية لمسيرته الطويلة مع منتخب البرتغال، والتي حقق فيها إنجازات جعلته أحد أبرز لاعبي كرة القدم العالمية.
ويعد رونالدو (41 عاماً) أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية والأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية، حيث خاض 234 مباراة مع منتخب البرتغال وسجل فيها 146هدفاً منذ انضمامه إلى منتخب البرتغال عام 2003.
وفترة التوقف الدولية هي الفترة التي يوقف خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منافسات الدوريات المحلية، مثل الدوري الإنكليزي والإسباني وغيرها، لإتاحة المجال أمام المنتخبات الوطنية لخوض مبارياتها الرسمية والودية.