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رونالدو يعلن اعتزال اللعب ضمن فريق البرتغال

n2uQo6tw 8 1 رونالدو يعلن اعتزال اللعب ضمن فريق البرتغال
كريستيانو رونالدو يرفع كأس نهائي دوري الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال على ملعب دراجاو في بورتو - أرشيف-رويترز

لشبونة-سانا

أعلن البرتغالي كريستيانو ‌رونالدو اليوم الخميس، اعتزال اللعب دولياً مع ‌‏‌‏منتخب البرتغال لكرة ⁠القدم بعد فترة التوقف الدولية التي تمتد من 9 وحتى ‌‏17 تشرين الثاني الجاري.‏

ووفقاً لرويترز فإن قائد النصر السعودي أكد تخليه عن القميص رقم 7 بعد ‌‏‌‌‏23 عاماً من اللعب بالفريق، ليضع نهاية لمسيرته الطويلة مع منتخب ‌‏‌‏البرتغال، والتي حقق فيها إنجازات جعلته أحد أبرز لاعبي كرة القدم ‌‏‌‏العالمية.‏

ويعد رونالدو (41 عاماً) ⁠أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات ⁠الدولية ‌‏‌‏والأكثر تسجيلاً للأهداف الدولية، حيث خاض 234 مباراة ⁠مع منتخب ‌‏‌‏البرتغال وسجل فيها 146هدفاً منذ انضمامه إلى منتخب البرتغال عام ‌‏‌‌‏2003.‏

وفترة التوقف الدولية هي الفترة التي يوقف خلالها الاتحاد الدولي لكرة القدم ‌‏‌‏(فيفا) منافسات الدوريات المحلية، مثل الدوري الإنكليزي والإسباني ‏وغيرها، ‏لإتاحة المجال أمام المنتخبات الوطنية لخوض مبارياتها الرسمية ‏والودية. ‏

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