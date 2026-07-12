تنمية الطفولة المبكرة واليونسكو يبحثان تعزيز التعاون في مشروع الروضة الخضراء وتمكين المربيات

دمشق-سانا‏

بحثت مديرة إدارة تنمية الطفولة المبكرة الإقليمي الدكتورة مريهان كلش مع نائب مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية ‏والعلم والثقافة (اليونسكو) ومسؤولة قطاع التربية ميسون شهاب، آفاق تعزيز التعاون المشترك في عدد من البرامج ‏والمشروعات الهادفة إلى تطوير مرحلة الطفولة المبكرة وبناء قدرات الكوادر التربوية العاملة فيها‎.‎

وناقش الجانبان خلال لقاء عقد اليوم الأحد في مقر الإدارة بدمشق مجالات التنسيق، ولا سيما ما يتعلق بمشروع الروضة ‏الخضراء وخطواته التنفيذية خلال المرحلة المقبلة‎.‎

وأكد الجانبان أهمية الاستثمار في تنمية قدرات الكوادر العاملة في مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما المربيات، عبر برامج ‏تأهيل وتدريب نوعية تسهم في الارتقاء بجودة العملية التربوية المقدمة للأطفال‎.‎

وتناول اللقاء آليات التمكين اللغوي وتعليم اللغة العربية للأطفال ثنائيي اللغة، مع التأكيد على الدور الداعم الذي ستقدمه ‏المنظمة في هذا المجال، بما يعزز فرص التعلم المبكر ويراعي احتياجات الأطفال في البيئات المتنوعة‎.‎

واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تنظيم ورشة عمل إقليمية افتراضية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة المؤسسات ‏والمراكز المعنية، بهدف تعزيز حضور إدارة تنمية الطفولة المبكرة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع مجالات ‏التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الطفولة المبكرة‎.‎

يذكر أن معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان كان قد بحث في التاسع من تموز الجاري مع مسؤولي اليونسكو سبل ‏تعزيز التعاون المشترك في المجال التربوي، ولا سيما تطوير قدرات الكوادر التعليمية‎.‎