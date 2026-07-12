تنمية الطفولة المبكرة واليونسكو يبحثان تعزيز التعاون في مشروع الروضة الخضراء وتمكين المربيات

دمشق-سانا
بحثت مديرة إدارة تنمية الطفولة المبكرة الإقليمي الدكتورة مريهان كلش مع نائب مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومسؤولة قطاع التربية ميسون شهاب، آفاق تعزيز التعاون المشترك في عدد من البرامج والمشروعات الهادفة إلى تطوير مرحلة الطفولة المبكرة وبناء قدرات الكوادر التربوية العاملة فيها.
وناقش الجانبان خلال لقاء عقد اليوم الأحد في مقر الإدارة بدمشق مجالات التنسيق، ولا سيما ما يتعلق بمشروع الروضة الخضراء وخطواته التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الجانبان أهمية الاستثمار في تنمية قدرات الكوادر العاملة في مرحلة الطفولة المبكرة، ولا سيما المربيات، عبر برامج تأهيل وتدريب نوعية تسهم في الارتقاء بجودة العملية التربوية المقدمة للأطفال.
وتناول اللقاء آليات التمكين اللغوي وتعليم اللغة العربية للأطفال ثنائيي اللغة، مع التأكيد على الدور الداعم الذي ستقدمه المنظمة في هذا المجال، بما يعزز فرص التعلم المبكر ويراعي احتياجات الأطفال في البيئات المتنوعة.
واتفق الجانبان في ختام الاجتماع على تنظيم ورشة عمل إقليمية افتراضية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة المؤسسات والمراكز المعنية، بهدف تعزيز حضور إدارة تنمية الطفولة المبكرة على المستويين الإقليمي والدولي، وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات في قطاع الطفولة المبكرة.
يذكر أن معاون وزير التربية والتعليم يوسف عنان كان قد بحث في التاسع من تموز الجاري مع مسؤولي اليونسكو سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال التربوي، ولا سيما تطوير قدرات الكوادر التعليمية.