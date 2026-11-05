أكثر من 153 ألف مشارك يسجلون رقماً قياسياً في القراءة الجماعية عبر الإنترنت

لندن-سانا

سجلت فعالية أدبية بريطانية رقماً قياسياً عالمياً في القراءة الجماعية عبر الإنترنت، بمشاركة أكثر من 153 ألف شخص من 92 دولة، دخلوا موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

وذكرت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، اليوم الخميس، أن مؤسسة محو الأمية الوطنية في المملكة المتحدة نظمت الفعالية في العاصمة لندن، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، بمشاركة 153 ألفاً و862 شخصاً قرؤوا معاً عبر الإنترنت لمدة 12 ساعة متواصلة، مشيرة إلى توزيع شهادات رسمية على طلاب المدارس المشاركة في لندن ونيودلهي.

وأوضح المنظمون أن الفعالية تهدف إلى مواجهة تراجع معدلات القراءة لدى الأطفال والبالغين، وتشجيعهم على تخصيص عشر دقائق يومياً للمطالعة بدلاً من قضاء الوقت أمام الشاشات، مؤكدين أهمية الكتب في تعزيز الصحة النفسية والذهنية وتقريب القراء من مختلف أنحاء العالم.

وانطلقت المبادرة عام 2018 ضمن برنامج سنوي تحت شعار «خذ عشر دقائق للقراءة»، بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، قبل أن تتوسع بمشاركة دولية، وتصبح جزءاً من مبادرة «السنة الوطنية للقراءة 2026».