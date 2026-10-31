غوتيريش يدين تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان

نيويورك-سانا
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم السبت، تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان، وتداعياتها الكارثية على المدنيين، مؤكداً أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني.
ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك قوله في بيان: “إن الطائرات المسيرة قتلت في أنحاء السودان وأيضاً في أبيي، مئات المدنيين منهم نساء وأطفال بما يمثل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني”.
ووفق البيان فإن غوتيريش استنكر كل الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الصحية، داعياً أطراف الصراع إلى تجنيب تعريض المدنيين والبنية التحتية الحيوية للخطر، وإلى الاتفاق بدون تأخير على وقف الأعمال العدائية كخطوة أولى نحو إنهاء هذا الصراع.
وجدد غوتيريش مناشدته العاجلة للأطراف للانخراط بحسن نية مع جهود الوساطة، مؤكداً أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم أي جهود تهدف إلى دفع الحل السياسي المستدام الذي يعكس تطلعات الشعب السوداني.
ويشهد السودان أكبر وأسوأ أزمة نزوح في العالم جراء الحرب المستمرة بين الجيش السوداني و” قوات الدعم السريع” منذ عام 2023 ، حيث تعاني مناطق النزوح من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وتواجه مناطق عدة خطر المجاعة، بالتزامن مع انهيار سلاسل الإمداد ونقص المساعدات، نتيجة قيود الحركة وتأزم الممرات البحرية.