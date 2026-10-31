غوتيريش يدين تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة، اليوم السبت، ‏تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في السودان، وتداعياتها الكارثية ‏على المدنيين، مؤكداً أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني.‏

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ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام ستيفان ‏دوجاريك قوله في بيان: “إن الطائرات المسيرة قتلت في أنحاء السودان ‏وأيضاً في أبيي، مئات المدنيين منهم نساء وأطفال بما يمثل انتهاكات ‏للقانون الدولي الإنساني”.‏

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ووفق البيان فإن غوتيريش استنكر كل الهجمات الموجهة ضد المدنيين ‏والبنية التحتية المدنية بما فيها المرافق الصحية، داعياً أطراف الصراع ‏إلى تجنيب تعريض المدنيين والبنية التحتية الحيوية للخطر، وإلى الاتفاق ‏بدون تأخير على وقف الأعمال العدائية كخطوة أولى نحو إنهاء هذا ‏الصراع.‏

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وجدد غوتيريش مناشدته العاجلة للأطراف للانخراط بحسن نية مع جهود ‏الوساطة، مؤكداً أن الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم أي جهود ‏تهدف إلى دفع الحل السياسي المستدام الذي يعكس تطلعات الشعب ‏السوداني.‏

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ويشهد السودان أكبر وأسوأ أزمة نزوح في العالم جراء الحرب المستمرة ‏بين الجيش السوداني و” قوات الدعم السريع” منذ عام 2023 ، حيث ‏تعاني مناطق النزوح من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وتواجه مناطق ‏عدة خطر المجاعة، بالتزامن مع انهيار سلاسل الإمداد ونقص ‏المساعدات، نتيجة قيود الحركة وتأزم الممرات البحرية.‏