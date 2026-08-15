رئيس كوريا الجنوبية يدعو للحوار بين الكوريتين وإرساء السلام

سيئول-سانا



اقترح الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ اليوم السبت، بدء محادثات بين الكوريتين لإنهاء حالة الحرب بينهما، وإيجاد سبل عملية لوقف تقدم البرنامج النووي لكوريا الشمالية، متعهداً بالعمل على إرساء نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية.



وقال ميونغ في كلمة خلال حفل إحياء الذكرى الـ81 ليوم التحرير، نشرتها وكالة يونهاب الكورية: «دعونا نضع جانباً نوايانا في تهديد بعضنا بعضاً، ولنبدأ مناقشات لإنهاء الحرب المستمرة منذ زمن طويل باعتبارنا الأطراف المعنية مباشرة»، مضيفاً أن هذه المحادثات يمكن أن تبحث سبل وقف تقدم القدرات النووية لكوريا الديمقراطية.



وأعرب عن أمله في أن تجلس كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وجهاً لوجه من أجل التعايش السلمي والنمو المتبادل، مشدداً على الحاجة إلى ما أسماه «نظاماً أمنياً متعدد المستويات» للسيطرة على التوترات والمواجهات ومنع وقوع الأزمات، متعهداً باتخاذ تدابير استباقية ومتسقة من أجل السلام بما يتناسب مع الوضع الأمني في شبه الجزيرة.



وقال الرئيس الكوري الجنوبي: إن السلام في شبه الجزيرة يمكن أن يساعد في تعزيز الاستقرار والتعاون في شمال شرق آسيا، ويسهم في إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية.



ومنذ توليه السلطة في حزيران عام 2025، تعهدت إدارة الرئيس لي باستئناف الحوار والمصالحة مع كوريا الشمالية، حيث علقت البث عبر مكبرات الصوت على طول الحدود، وحثت الجماعات المدنية على وقف حملات توزيع المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح العلاقات المتوترة.

