الشرطة الإسبانية توقف 128 شخصاً إثر أعمال شغب وتخريب في برشلونة

مدريد-سانا



أعلنت الشرطة في إقليم كاتالونيا الإسباني اليوم الأحد، توقيف 128 شخصاً في مدينة برشلونة، على خلفية أعمال شغب وتخريب ونهب وإضرار بالممتلكات العامة.



وقالت الشرطة عبر منصة «إكس»: إن التوقيفات جاءت على خلفية أعمال الشغب التي شهدها وسط برشلونة أمس السبت، مشيرةً إلى تعرض 23 متجراً للتخريب، وتسجيل 33 تدخلاً لرجال الإطفاء لإخماد الحرائق.



وأضافت الشرطة: إنها نفذت 68 عملية مصادرة لأشياء خطرة، موضحةً أن التحقيقات قد تقود إلى مزيد من الاعتقالات.



وتأتي هذه الأحداث في وقت شهدت فيه دول أوروبية أخرى اضطرابات وأعمال عنف ونهب، من بينها فرنسا وإيطاليا وألبانيا.



وكانت العاصمة الإسبانية مدريد وعدد من المدن الأخرى شهدت في الثالث من تشرين الأول الجاري مظاهرات حاشدة احتجاجاً على أزمة السكن وارتفاع تكاليفه، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات اقترحتها الحكومة لاحتواء الأزمة.



ويواجه قطاع السكن في إسبانيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 50 مليون نسمة فجوة متزايدة بين الطلب وعدد الوحدات السكنية الجديدة، بينما يقدّر المصرف المركزي الإسباني العجز بنحو 700 ألف وحدة سكنية.