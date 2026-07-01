زلزال بقوة 6 درجات يضرب شمال شرق اليابان

طوكيو-سانا

ضرب زلزال بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر اليوم الأربعاء قبالة سواحل محافظة ايواتيه شمال شرق اليابان.



وذكرت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء أن الزلزال وقع على عمق 40 كيلومتراً دون ورود أي تقارير أولية عن إصابات أو أضرار كما لم تصدر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

وشهدت اليابان مؤخراً نشاطاً زلزالياً متكرراً حيث ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات يوم الخميس الماضي قبالة السواحل الشمالية للبلاد، في حين ضرب زلزال آخر بقوة 6.1 درجات جزيرة هونشو اليابانية أمس الأول.



ويتكرر وقوع الزلازل والهزات الأرضية في اليابان نظراً لوقوعها في منطقة حزام النار بالمحيط الهادئ التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً.