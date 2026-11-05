كوريا الجنوبية تعتزم توسيع مهمتها البحرية قرب مضيق هرمز

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أنها تعتزم توسيع نطاق مهمة وحدتها البحرية «تشيونغهيه» العاملة في خليج عدن، لتشمل المياه الدولية جنوب سلطنة عُمان في بحر العرب، بالقرب من مضيق هرمز، مع تعزيزها بطائرات دورية بحرية وفريق للتعامل مع المتفجرات والألغام.

ونقلت وكالة يونهاب عن مسؤولين كوريين جنوبيين قولهم: إن التعزيزات المقترحة تشمل نشر طائرات دورية من طراز «P-8A» وأنظمة غير مأهولة لكشف الألغام البحرية، بهدف حماية السفن التجارية والاستعداد للمشاركة في عمليات دولية مستقبلية لضمان حرية الملاحة.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع، أن المهمة ذات طبيعة غير قتالية، وتهدف إلى حماية المواطنين والمصالح الاقتصادية الكورية الجنوبية، مشدداً على أن العمليات ستقتصر على المياه الدولية جنوب سلطنة عُمان، ولن تشمل الأراضي الإيرانية أو مياهها الإقليمية.

وتأتي الخطوة في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية، وبعد رفض سيئول طلبات واشنطن تقديم دعم عسكري ضد طهران، فيما اشترطت كوريا الجنوبية انتهاء الصراع أو التوصل إلى اتفاق رسمي لبدء أي عمليات لإزالة الألغام في مضيق هرمز.

وتعتزم الحكومة إحالة تعديل تفويض انتشار الوحدة إلى الجمعية الوطنية للموافقة عليه، بعد إقراره من مجلس الوزراء، كما تجري مشاورات مع جيبوتي لاستخدامها نقطة انطلاق للأصول العسكرية الإضافية.