سنتكوم: اعتراض سفينة تجارية ضمن إجراءات إنفاذ العقوبات على الموانئ الإيرانية

واشنطن-/ سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، اليوم السبت، مواصلة عملياتها الرامية لإنفاذ العقوبات المفروضة على قطاع الشحن الإيراني، مشيرة إلى استمرار الحصار البحري على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية.

وقالت سنتكوم في بيان نشرته على منصة إكس: ” تواصل القوات الأمريكية إنفاذ العقوبات الأمريكية وتطبيق الحصار المفروض على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها بشكل كامل”، مضيفة انه تم تحويل مسار 37 سفينة منذ بدء الحصار على الموانئ الإيرانية.

وكشفت القيادة المركزية أن مروحية تابعة للبحرية الأمريكية انطلقت من المدمرة الصاروخية “يو إس إس بينكني” (DDG 91)، وقامت باعتراض السفينة التجارية “سيفان” في مياه بحر العرب.

وأشارت “سنتكوم” إلى أن السفينة، التابعة لأسطول الظل الإيراني، تمتثل حالياً لتوجيهات الجيش الأمريكي بالعودة إلى الموانئ الإيرانية بمرافقة عسكرية، موضحة أن هذه العمليات تأتي في إطار تطبيق كامل للعقوبات الأمريكية المتعلقة بحركة الملاحة المرتبطة بإيران.

وحسب البيان فإن السفينة “سيفان” تندرج ضمن قائمة تضم 19 ناقلة شملتها عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً، وذلك على خلفية دورها في نقل مشتقات الطاقة الإيرانية، بما في ذلك النفط والغاز والبروبان، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في الأسواق العالمية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، أعلنت في وقت سابق اليوم أن المدمّرة المزودة بصواريخ موجهّة “يو إس إس رافاييل بيرالتا”، فرضت إجراءات الحصار البحري على سفينة ترفع العلم الإيراني أثناء محاولتها الإبحار نحو أحد الموانئ الإيرانية.