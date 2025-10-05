ماكرون يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

باريس-سانا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم عن تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو في محاولة لإخراج البلاد من أزمة سياسة كبيرة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة جاء بعد شهر تقريباً على تكليف لوكورنو وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.

ومن المقرر أن يكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطابه أمام البرلمان بعد غد الثلاثاء.

وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.