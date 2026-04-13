مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً استفزازية

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوساً استفزازية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن الاقتحامات جرت من جهة باب المغاربة، في إطار تصعيد متواصل يستهدف الحرم القدسي، ومحاولات لفرض وقائع جديدة داخله، بالتوازي مع استمرار الانتهاكات بحق المسجد.

وفي السياق ذاته، تواصلت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث شملت أعمالاً استفزازية وتوسعات استيطانية في عدة مناطق، من بينها إطلاق مواشيهم للرعي في أراضٍ زراعية شرق رام الله، إضافة إلى مواصلة التوسع الاستيطاني في قرية برقة شرق المدينة على حساب أراضي الفلسطينيين.

كما أسفرت الاعتداءات في جنوب نابلس عن إصابة أحد الفلسطينيين، عقب ملاحقته من قبل مجموعات من المستوطنين فجر اليوم، في ظل تصاعد الهجمات في مناطق عدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس، وسط معطيات ميدانية تشير إلى تسجيل آلاف الانتهاكات خلال الفترة الأخيرة، شملت عمليات قتل وإصابة وهدم منازل والاستيلاء على ممتلكات وأنشطة استيطانية متصاعدة، في ظل دعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة والتصدي لاعتداءات المستوطنين.