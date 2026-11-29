واشنطن-سانا

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن إيران استخدمت خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” التابعة لشركة “سبيس إكس” في دعم عملياتها العسكرية ضد القوات الأمريكية، وذلك خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية التي بدأت في 28 شباط الماضي، ما أثار مخاوف بشأن صعوبة السيطرة على استخدام التكنولوجيا الفضائية في النزاعات العسكرية.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس السبت، عن مصادر مطلعة قولها: “إن مؤسس شركة “سبيس إكس” إيلون ماسك أبدى غضباً إزاء الاستخدام غير المصرح به للخدمة من قبل إيران والجيش الأمريكي”، مشيرة إلى أن فريق الشركة خلص إلى أن طهران تستغل شبكة “ستارلينك” لدعم عملياتها العسكرية.

وأوضحت المصادر أن إيران استخدمت الخدمة لدعم قيادة قواتها والسيطرة عليها والإشراف على عمليات الطائرات المسيّرة الهجومية، مستفيدة من شبكة الاتصالات الفضائية كوسيلة بديلة في ظل استهداف أنظمة الاتصالات التقليدية.

وكشف التقرير أن تحديثاً استخباراتياً سرياً حول الحرب قُدّم إلى وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث خلال الصيف، تضمن معلومات عن استخدام إيران هذه التكنولوجيا في دعم قيادة قواتها والتحكم بعمليات الطائرات المسيّرة الهجومية أحادية الاتجاه.

وأشار التقرير إلى أن ماسك علم أيضاً باستخدام الجيش الأمريكي النسخة العسكرية من الشبكة “ستارشيلد” لتشغيل طائرات مسيّرة أحادية الاتجاه منخفضة التكلفة، تُعرف باسم “لوكاس”، رغم استخدام اشتراك مخصص للعمليات البرية بدلاً من الاشتراك الجوي الأعلى تكلفة، الذي يبلغ سعره خمسة أضعاف.

وأوضح التقرير أن هذه التطورات جاءت في أعقاب اعتداء إيراني بطائرة مسيّرة استهدف منشأة عسكرية أمريكية في ميناء الشعيبة بالكويت في الأول من آذار الماضي، وأسفر عن مقتل ستة عسكريين أمريكيين، لافتاً إلى أن شركة “سبيس إكس” فرضت لاحقاً قيوداً إضافية على استخدام محطاتها ومتطلبات للتحقق من هوية العملاء.

ولفت إلى أن الشركة أوقفت برنامج إعادة البيع غير المباشر لمحطات ستارلينك، وألزمت البائعين بالتحقق من هوية المشترين النهائيين، كما فصلت اثنين على الأقل من المديرين التنفيذيين على خلفية حوادث إساءة استخدام الخدمة.

وأشار التقرير إلى أن الشركة اتخذت إجراءات سابقة للحد من استخدام روسيا محطات “ستارلينك” في أوكرانيا، شملت تقييد سرعة الاتصال واعتماد قائمة بالمحطات المصرح بها، فيما تواجه صعوبة في تطبيق إجراءات مماثلة داخل إيران، بسبب غياب جهة موثوقة لإدارة قوائم الأجهزة المعتمدة.

وتواجه الشركة، وفقاً لمحللين ومسؤولين في قطاع الاتصالات الفضائية الأمريكية، معضلة تتمثل في أن تعطيل الخدمة داخل إيران سيحرم المعارضين والمدنيين من وسيلة اتصال بديلة، فيما يتيح استمرارها احتمال استخدامها من قبل الحرس الثوري الإيراني في عملياته العسكرية.

وفي 14 كانون الثاني الماضي، أعلن نشطاء حقوقيون أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية “ستارلينك” بدأت تُقدَّم مجاناً داخل إيران، رغم أن الشركة لم تؤكد ذلك رسمياً حينها.

وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدام تقنيات الاتصالات الفضائية في النزاعات العسكرية، وصعوبة ضبط وصولها إلى الجهات المتنازعة.