بولندا وأذربيجان وبطاركة القدس يدينون الهجوم الإرهابي على كنيسة في الأردن

عواصم-سانا

أدانت بولندا وأذربيجان وبطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في القدس، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس مارجاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة حمود بمحافظة الكرك جنوب الأردن أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وأعربت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان على منصة “إكس” عن تضامن بلادها مع الأردن، مؤكدة إدانتها للعنف ضد دور العبادة والاعتداءات التي تستهدف المدنيين.

وقدمت الوزارة أحرّ التعازي إلى الحكومة الأردنية وشعبها، وأسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

بدورها أدانت وزارة الخارجية البولندية في بيان على منصة “إكس” الهجوم الإرهابي، داعية إلى محاسبة الجناة، ومعربة عن تعازيها لأسر الضحايا، وعن تضامنها مع السلطات الأردنية.

كما أكدت أن الأردن شريك مهم لبولندا، إذ انخرط البلدان معاً على مدى الكثير من السنوات في مكافحة الإرهاب، معربة عن تقديرها للدور الخاص الذي يقوم به الأردن في تعزيز الحوار بين الأديان.

من جهتهم، شدد بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في القدس على أن الاعتداء جريمة بحق الإنسانية وانتهاك للقيم الدينية، مؤكدين في بيان أنه لن ينال من وحدة الشعب الأردني وتماسكه، ومثمنين موقف الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني الرافض للإرهاب.

وكانت أحدث حصيلة أعلنتها مصادر أردنية أشارت إلى مقتل 8 أشخاص، وإصابة العشرات في الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس الجمعة كنيسة ‏مارجاورجيوس بمحافظة الكرك.