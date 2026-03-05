أردوغان وماكرون يبحثان هاتفياً تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة على الأمن والسلم الدوليين

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري الجاري، وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية قولها في بيان: “إن أردوغان أكد خلال الاتصال متابعة بلاده الدقيقة للتطورات الميدانية في إيران، وشدد على ضرورة منع انتقال الصراع وانتشاره إلى دول المنطقة”.

وحذر أردوغان من أن استمرار الصراعات في إيران لفترة طويلة سيشكل مصدراً دائماً لعدم الاستقرار في المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن أنقرة تسعى لتعزيز مسارات الدبلوماسية واستئناف المفاوضات.

كما شدد الرئيس التركي على أن وتيرة الصراعات الراهنة تجعل من تعزيز التعاون الدفاعي بين حلفاء الناتو ضرورة ملحة، لافتاً إلى أهمية تسريع الخطوات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية وتجاوز العقبات التي أخرت هذا التعاون.

وفيما تتواصل المواجهات الإسرائيلية الأمريكية من جهة، وإيران من جهة أخرى، أسقطت منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط أمس الأربعاء، صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية.