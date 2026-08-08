تعليق الرحلات القادمة إلى مطار كاتانيا بسبب بركان إتنا

روما-سانا

علّقت السلطات الإيطالية اليوم السبت الرحلات الجوية القادمة إلى مطار كاتانيا في جزيرة صقلية، بسبب انبعاثات كثيفة من الرماد البركاني الناجمة عن النشاط الانفجاري لبركان إتنا، بينما استمرت الرحلات المغادرة من المطار بشكل طبيعي.

وأوضح مطار كاتانيا في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه جرى إغلاق المجال الجوي المقابل للسحابة البركانية الكثيفة ولا سيما القطاع «C1»، ما أدى إلى تعليق جميع الرحلات القادمة حتى الساعة 12:00 ظهراً بالتوقيت المحلي.

وأشار البيان إلى أن مغادرة الطائرات الموجودة حالياً في المطار تسير بصورة طبيعية، داعياً المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

ويعد بركان إتنا الواقع على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، أحد أنشط البراكين في العالم، وتشهد المنطقة المحيطة به نشاطاً بركانياً متكرراً قد يؤدي إلى انبعاث الرماد والغازات وإغلاق المجال الجوي مؤقتاً، ولا سيما في محيط مطار كاتانيا القريب من البركان.