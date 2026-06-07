الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيّرتين إيرانيتين في مضيق هرمز

photo 2026 06 07 04 35 17 الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيّرتين إيرانيتين في مضيق هرمز

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين ‏إيرانيتين، كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز.

وقالت سنتكوم في بيان نشرته على منصة إكس: “في وقت سابق من اليوم، أسقطت ‏القوات الأمريكية في الشرق الأوسط طائرتين إيرانيتين مسيرتين هجوميتين ‏أحاديتي الاتجاه، كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز”.‏

وأكدت سنتكوم في بيانها أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب واستعداد ‏لمواصلة الدفاع ضد أي عدوان إيراني.‏

وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس السبت، قصف مواقع رادار في إيران دفاعاً عن ‏النفس، بعد إسقاط أربع مسيّرات إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية ‏في المنطقة.‏
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وتوقفت الأعمال القتالية بين الطرفين في الثامن من نيسان بموجب وقف لإطلاق ‏النار توسطت به باكستان، لكن واشنطن وطهران تبادلتا إطلاق النار أكثر من مرة ‏منذ ذلك الحين، في وقت تواصل فيه إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما تحاصر ‏الولايات المتحدة موانئها على الخليج العربي، وبحر عمان.‏

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