الجيش الأمريكي يعلن إسقاط مسيّرتين إيرانيتين في مضيق هرمز

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الأحد، إسقاط طائرتين مسيرتين إيرانيتين، كانتا تهددان حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز.
وقالت سنتكوم في بيان نشرته على منصة إكس: “في وقت سابق من اليوم، أسقطت القوات الأمريكية في الشرق الأوسط طائرتين إيرانيتين مسيرتين هجوميتين أحاديتي الاتجاه، كانتا تهددان حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق هرمز”.
وأكدت سنتكوم في بيانها أن القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب واستعداد لمواصلة الدفاع ضد أي عدوان إيراني.
وكان الجيش الأمريكي أعلن أمس السبت، قصف مواقع رادار في إيران دفاعاً عن النفس، بعد إسقاط أربع مسيّرات إيرانية كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة.
وتوقفت الأعمال القتالية بين الطرفين في الثامن من نيسان بموجب وقف لإطلاق النار توسطت به باكستان، لكن واشنطن وطهران تبادلتا إطلاق النار أكثر من مرة منذ ذلك الحين، في وقت تواصل فيه إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما تحاصر الولايات المتحدة موانئها على الخليج العربي، وبحر عمان.