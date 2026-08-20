الصين تؤكد مواصلة جهودها لتحقيق السلام والتعايش بين الكوريتين

سيئول-سانا

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده ستواصل بذل الجهود لتعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، معرباً عن أملها في تحقيق تعايش سلمي بين كوريا الجنوبية وكوريا الديمقراطية.

ونقلت وكالة يونهاب عن وانغ قوله خلال لقائه نظيره الكوري الجنوبي جو هيون في سيئول: إن الصين ستواصل الاضطلاع بدور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في شبه الجزيرة، مشيراً إلى أن بلاده من أهم الدول المجاورة لها.

وأضاف: نأمل أن تتجه كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية تدريجياً نحو السلام والتعايش، ونتمنى بصدق تحقيق الاستقرار والتقدم الدائمين في شبه الجزيرة الكورية.

من جانبه، أعرب جو عن أمله في أن يسهم تحسن العلاقات بين سيئول وبكين في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن حكومة بلاده ستواصل جهودها لتحقيق نزع السلاح النووي والسلام في شبه الجزيرة.

ومن المقرر أن يلتقي وانغ اليوم الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، لبحث العلاقات بين سيئول وبكين وقضايا الأمن الإقليمي، كما يعقد اجتماعاً مع مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي وي سونغ-لاك.