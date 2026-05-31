احتجاجات في دبلن تنديداً بمقتل شخص من أصول أفريقية ‏جراء عنف عناصر الأمن

دبلن-سانا‏

شهدت العاصمة الإيرلندية دبلن احتجاجات أمس السبت، للمطالبة ‏بتحقيق مستقل وشفاف في حادثة مقتل شخص من أصول ‌‏أفريقية، إثر تعرضه للتقييد والعنف المفرط من قبل عناصر ‏الأمن في واقعة جددت المخاوف بشأن تنامي الممارسات ‌‏العنصرية في البلاد‎.‎

وذكرت وكالة فرانس برس أن عشرات المحتجين تجمعوا وسط ‏العاصمة تنديداً بوفاة “إيف ساكيلا” البالغ من العمر 35 ‏عاماً، ‏والذي قضى بعد قيام حراس أمن بتثبيته على الأرض وتقييده ‏لنحو خمس دقائق خارج أحد المراكز التجارية بوسط ‏دبلن ‏منتصف الشهر الجاري، ما أدى إلى فقدانه الوعي ومفارقته ‏الحياة لاحقاً في المستشفى‎.‎

ورفع المشاركون في التظاهرة شعارات تطالب بالعدالة والكشف ‏عن ملابسات الحادثة، مشبهين إياها بجريمة مقتل الأمريكي ‌‏جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس ‏عام 2020، والتي فجرت حينها موجة احتجاجات واسعة ضد ‌‏العنصرية في الغرب‎.‎

من جانبها، أعلنت الشرطة الإيرلندية فتح تحقيق في الظروف ‏المحيطة بالحادثة، دون إعلان أي نتائج أو توجيه اتهامات ‌‏رسمية حتى الآن، بانتظار صدور تقرير الطب الشرعي النهائي‎.‎

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على ملف التعامل ‏

مع الأقليات والجاليات الأفريقية في الدول الأوروبية، وتثير ‏انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والناشطين بشأن ‌‏تنامي ظاهرة استخدام القوة المفرطة وغياب الرقابة الصارمة ‏على سلوك موظفي شركات الأمن الخاص، وسط تحذيرات من ‌‏تصاعد التمييز وسوء المعاملة القائم على أساس العرق‎.‎