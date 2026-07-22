المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يحذر من اشتداد العاصفة الاستوائية “بيرثا” في خليج المكسيك

image 2 2 المركز الوطني الأمريكي للأعاصير يحذر من اشتداد العاصفة الاستوائية "بيرثا" في خليج المكسيك

واشنطن-سانا
 
حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من خطر اشتداد قوة العاصفة الاستوائية “بيرثا” في خليج المكسيك، ما يهدد عدة ولايات في جنوب الولايات المتحدة برياح قوية وفيضانات ساحلية.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن المركز قوله في بيان له: إن العاصفة تتمركز على بُعد نحو 115 كيلومتراً جنوب غرب مدينة بنما بولاية فلوريدا، وتتجه ببطء نحو الشمال الغربي والسواحل، مع رياح محملة بسرعة تصل إلى 97 كيلومتراً في الساعة.
 
وأشار المركز إلى وضع عدة مناطق ساحلية تحت نطاق المراقبة والإنذار المبكر، لافتاً إلى أنه يُتوقَّع هبوب رياح شديدة وهطول أمطار غزيرة، إلى جانب احتمال حدوث فيضانات ساحلية تمتد على طول الساحل الشمالي للخليج حتى يوم غد الأربعاء.
 
وفي سياق متصل، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي لهذا العام أقل حدة من المعتاد، حيث يشهد الموسم في المتوسط تسجيل 14 عاصفة قوية وسبعة أعاصير، بينها ثلاثة أعاصير ضخمة.

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