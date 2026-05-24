ترحيب أوروبي بإحراز تقدم نحو اتفاق بين واشنطن وطهران‎ ‎

بروكسل ولندن-سانا‌‎ ‎

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، ‏بإحراز تقدم نحو إنجاز اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في ‏الشرق الأوسط‎.‎

ونقلت رويترز عن دير لاين قولها على منصة “إكس”: “أرحب بالتقدم ‏المحرز نحو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، نحتاج إلى اتفاق يخفف ‏التصعيد فعلاً، ويفتح مضيق هرمز، ويضمن حرية كاملة للملاحة من دون ‏رسوم‎”‎، مضيفة: إنه “يجب ألا يُسمح لإيران بتصنيع سلاح نووي‎”‌‏.‏

إلى ذلك، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، بالتقدم ‏الذي تم إحرازه، وقال على منصة “إكس”: “سنعمل مع شركائنا الدوليين ‏لانتهاز هذه الفرصة، والتوصل إلى تسوية دبلوماسية بعيدة المدى‎”‌‏.‏

وأضاف: نحن بحاجة إلى اتفاق ينهي الحرب، ويعيد فتح مضيق هرمز مع ‏ضمان حرية الملاحة فيه دون قيد أو شرط، مؤكداً ضرورة عدم السماح ‏لإيران مطلقاً بتطوير سلاح نووي‎.‎

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق اليوم، التوصل ‏إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن ‏فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد ‏المناقشة حالياً، وسيتم الإعلان عنها قريباً‎.‎