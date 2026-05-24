ترحيب أوروبي بإحراز تقدم نحو اتفاق بين واشنطن وطهران‎ ‎

بروكسل ولندن-سانا
رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأحد، بإحراز تقدم نحو إنجاز اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.
ونقلت رويترز عن دير لاين قولها على منصة “إكس”: “أرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، نحتاج إلى اتفاق يخفف التصعيد فعلاً، ويفتح مضيق هرمز، ويضمن حرية كاملة للملاحة من دون رسوم”، مضيفة: إنه “يجب ألا يُسمح لإيران بتصنيع سلاح نووي”.
إلى ذلك، رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، بالتقدم الذي تم إحرازه، وقال على منصة “إكس”: “سنعمل مع شركائنا الدوليين لانتهاز هذه الفرصة، والتوصل إلى تسوية دبلوماسية بعيدة المدى”.
وأضاف: نحن بحاجة إلى اتفاق ينهي الحرب، ويعيد فتح مضيق هرمز مع ضمان حرية الملاحة فيه دون قيد أو شرط، مؤكداً ضرورة عدم السماح لإيران مطلقاً بتطوير سلاح نووي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أن الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق قيد المناقشة حالياً، وسيتم الإعلان عنها قريباً.