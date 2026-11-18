عدن -سانا

أصدرت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء، القانون رقم (1) لسنة 2026 يقضي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القانون يهدف إلى “تجريم الأفعال الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا أو تُرتكب باسمها أو لحسابها أو لمصلحتها”.

ويهدف القانون إلى “مكافحة تمويل أنشطة الميليشيا وتجفيف مصادر تمويلها ودعمها”، و”حماية الدولة والمجتمع والاقتصاد الوطني والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والملاحة من الأنشطة الإرهابية”.

وشدد القانون على “ضمان عدم استخدام أراضي الجمهورية اليمنية منطلقاً للاعتداء على الآخرين”، و”تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في مكافحة الميليشيا”.

ويأتي القانون اليمني الجديد في وقت ترتكب فيه الميليشيا جرائم وثقتها منظمات حقوقية بحق اليمنيين في مناطق عدة، إضافة الى استهدافها المملكة العربية السعودية.