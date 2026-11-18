دمشق -سانا‏

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اليوم الأربعاء القرار رقم /16/ لعام ‌‏2026، القاضي بمنع استيراد مادة البصل بكل أنواعها وأصنافها بدءاً من تاريخ ‏صدور هذا القرار ولغاية 31 كانون الأول القادم.‏

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن القرار جاء استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /107/ ‏لعام 2026 الناظم لعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وتحديد مهامها ‏وصلاحياتها، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على حماية الإنتاج ‏الزراعي المحلي ودعم المزارعين، وتنظيم حركة الاستيراد، ما يحقق التوازن في الأسواق ‏المحلية.‏

ووفق القرار تكلف إدارة الجمارك العامة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام ‏هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره.‏

وكانت اللجنة أصدرت في الثامن من الشهر الجاري قراراً يقضي بمنع إدخال مادة ‏البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها ‏إلى الأراضي السورية، بدءاً من ‌‏11 تشرين الثاني ‏الجاري ‏وحتى 31 آذار 2027.‏

وتتولى اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تنظيم حركة الاستيراد ‏والتصدير وفق ‏معايير ‏العرض والطلب في السوق، ما يوازن بين ‏تلبية احتياجات المواطنين وحماية ‏حقوق ‏المزارعين والمنتجين ‏المحليين، من خلال وضع ضوابط تمنع الإغراق أو ‏النقص في ‌‏الأسواق، وتسهم في استقرار الأسعار وحماية مختلف أطراف ‏العملية ‏الاقتصادية.‏