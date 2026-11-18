دمشق -سانا
أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير اليوم الأربعاء القرار رقم /16/ لعام 2026، القاضي بمنع استيراد مادة البصل بكل أنواعها وأصنافها بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31 كانون الأول القادم.
وأوضحت اللجنة في بيان لها أن القرار جاء استناداً إلى أحكام المرسوم رقم /107/ لعام 2026 الناظم لعمل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وتحديد مهامها وصلاحياتها، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحرصاً على حماية الإنتاج الزراعي المحلي ودعم المزارعين، وتنظيم حركة الاستيراد، ما يحقق التوازن في الأسواق المحلية.
ووفق القرار تكلف إدارة الجمارك العامة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بدءاً من تاريخ صدوره.
وكانت اللجنة أصدرت في الثامن من الشهر الجاري قراراً يقضي بمنع إدخال مادة البرتقال بجميع أنواعها وأصنافها إلى الأراضي السورية، بدءاً من 11 تشرين الثاني الجاري وحتى 31 آذار 2027.
وتتولى اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير تنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق معايير العرض والطلب في السوق، ما يوازن بين تلبية احتياجات المواطنين وحماية حقوق المزارعين والمنتجين المحليين، من خلال وضع ضوابط تمنع الإغراق أو النقص في الأسواق، وتسهم في استقرار الأسعار وحماية مختلف أطراف العملية الاقتصادية.