دمشق-سانا

ناقشت الندوة الثقافية التي أقامتها جمعية بيت الخط العربي والفنون اليوم الأربعاء، ‏دور الفن التشكيلي في مساندة الأطفال ذوي صعوبات التعلم حيث قدّمت الندوة الفنانة ‏التشكيلية زمزم الحاج، تحت عنوان “الفن التشكيلي وسيلة علاج للأطفال ذوي ‏صعوبات التعلم”.‏

وأوضحت الحاج أن الفن التشكيلي يتجاوز كونه نشاطاً ترفيهياً أو مهارة تعتمد على ‏إتقان الرسم والألوان، ليشكل أداة تربوية داعمة تتيح للطفل التعبير البصري عن أفكاره ‏ومشاعره، ولاسيما عندما يعجز عن التعبير عنها بالكلمات، مؤكدة أن الأنشطة الفنية ‏تفتح أمامه مساحة لاكتشاف قدراته وتنميتها وفق احتياجاته الفردية.‏

وبيّنت أن توجهها للتخصص في هذا المجال استند إلى خبرتها المهنية والأكاديمية ‏الممتدة لأكثر من 24 عاماً في تدريس الفنون والتعامل مع مختلف الفئات العمرية، ما ‏رسّخ لديها قناعة بضرورة الدمج بين الفن والمعرفة التربوية لخدمة هذه الفئة.‏

صعوبات التعلم لا تعني ضعف الذكاء

وأشارت الحاج إلى أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يتمتعون بقدرات عقلية طبيعية ‏ومستوى ذكاء جيد، لكنهم يواجهون تحديات في اكتساب المهارات الأساسية كالقراءة ‏والكتابة والحساب، أو في التركيز وتنظيم المعلومات، مشددة على أن هذه الصعوبات ‏تعكس اختلافاً في طريقة استيعاب المعلومة، لا عجزاً عن التعلم.‏

ولفتت إلى تفاوت مظاهر هذه الصعوبات بين طفل وآخر، إذ قد تشمل صعوبة ‏التمييز بين الحروف وتذكر أشكالها وأصواتها، أو تنظيم الكتابة على السطر، والخلط ‏بين الأرقام والعمليات الحسابية، فضلاً عن ضعف التركيز وتذكر التعليمات، وصعوبة ‏ترتيب الأفكار والتعبير عنها.‏

وشددت على أن التعامل السليم مع هؤلاء الأطفال يقتضي الابتعاد عن تصيّد الأخطاء ‏أو مقارنتهم بأقرانهم، والتركيز بدلاً من ذلك على اكتشاف نقاط قوتهم وتقديم أنشطة ‏تراعي احتياجاتهم، ما يعزِّز ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم فرصاً متكافئة للتطور.‏

الفن ينمّي المهارات ويعزز الثقة بالنفس

وفي استعراضها لآليات توظيف الفن التشكيلي، أشارت الحاج إلى أن الرسم والتلوين ‏والقص واللصق والتشكيل بالخامات، أنشطة تخاطب الحواس وتحفز القدرات العقلية ‏والحركية والإدراكية، وتتيح للطفل التعلم عبر الرؤية واللمس والتجريب بعيداً عن التلقين ‏التقليدي.‏

وأضافت أن تتبّع مراحل العمل الفني ينمّي التركيز والانتباه، بينما يسهم استخدام ‏الأدوات الفنية كالأقلام والفرشاة والمقص والعجائن في تطوير التآزر البصري الحركي ‏وتقوية العضلات الدقيقة اللازمة لمسك القلم والكتابة، موضحة أن تعرّف الطفل إلى ‏الألوان والأشكال والأحجام والاتجاهات يعزز الإدراك البصري والذاكرة، ويفتح أمامه ‏آفاقاً أوسع للابتكار وحل المشكلات.‏

وعلى الصعيد النفسي، بيّنت الحاج أن الأنشطة الفنية توفّر بيئة آمنة تفرّغ التوتر ‏والقلق، وتمنح الطفل شعوراً بالإنجاز والنجاح عند إتمام عمله الفني، ما ينعكس إيجاباً ‏على ثقته بنفسه ودافعيته للتعلم.‏

وسيلة مساندة لا بديل من التدخل المتخصص

نوهت الحاج بأن الغاية من هذه الأنشطة ليست تخريج فنانين أو التركيز على ‏جمالية اللوحة، بل توظيف الفن أداة لاكتشاف قدرات الطفل وتطوير مهاراته في ‏التفكير والتذكر والتعبير ضمن برامج تراعي الفروق الفردية.‏

وأكدت أن الفن التشكيلي لا يغني عن البرامج التعليمية والتدخلات العلاجية ‏المتخصصة، بل يمثل رافداً داعماً يحقق نتائج ملموسة عند توظيفه وفق أهداف ‏تربوية واضحة وبالتنسيق مع المختصين، لضمان التكامل بين الجوانب الفنية ‏والتعليمية والنفسية.‏

وخلصت الندوة إلى ضرورة توسيع توظيف الفنون التشكيلية في البيئات التربوية، ‏بوصفها مدخلاً فاعلاً لتنويع أساليب التعلم والتواصل، وجعل العملية التعليمية أكثر ‏تفاعلاً وملاءمة لاحتياجات الأطفال.‏