دمشق-سانا
ناقشت الندوة الثقافية التي أقامتها جمعية بيت الخط العربي والفنون اليوم الأربعاء، دور الفن التشكيلي في مساندة الأطفال ذوي صعوبات التعلم حيث قدّمت الندوة الفنانة التشكيلية زمزم الحاج، تحت عنوان “الفن التشكيلي وسيلة علاج للأطفال ذوي صعوبات التعلم”.
وأوضحت الحاج أن الفن التشكيلي يتجاوز كونه نشاطاً ترفيهياً أو مهارة تعتمد على إتقان الرسم والألوان، ليشكل أداة تربوية داعمة تتيح للطفل التعبير البصري عن أفكاره ومشاعره، ولاسيما عندما يعجز عن التعبير عنها بالكلمات، مؤكدة أن الأنشطة الفنية تفتح أمامه مساحة لاكتشاف قدراته وتنميتها وفق احتياجاته الفردية.
وبيّنت أن توجهها للتخصص في هذا المجال استند إلى خبرتها المهنية والأكاديمية الممتدة لأكثر من 24 عاماً في تدريس الفنون والتعامل مع مختلف الفئات العمرية، ما رسّخ لديها قناعة بضرورة الدمج بين الفن والمعرفة التربوية لخدمة هذه الفئة.
صعوبات التعلم لا تعني ضعف الذكاء
وأشارت الحاج إلى أن الأطفال ذوي صعوبات التعلم يتمتعون بقدرات عقلية طبيعية ومستوى ذكاء جيد، لكنهم يواجهون تحديات في اكتساب المهارات الأساسية كالقراءة والكتابة والحساب، أو في التركيز وتنظيم المعلومات، مشددة على أن هذه الصعوبات تعكس اختلافاً في طريقة استيعاب المعلومة، لا عجزاً عن التعلم.
ولفتت إلى تفاوت مظاهر هذه الصعوبات بين طفل وآخر، إذ قد تشمل صعوبة التمييز بين الحروف وتذكر أشكالها وأصواتها، أو تنظيم الكتابة على السطر، والخلط بين الأرقام والعمليات الحسابية، فضلاً عن ضعف التركيز وتذكر التعليمات، وصعوبة ترتيب الأفكار والتعبير عنها.
وشددت على أن التعامل السليم مع هؤلاء الأطفال يقتضي الابتعاد عن تصيّد الأخطاء أو مقارنتهم بأقرانهم، والتركيز بدلاً من ذلك على اكتشاف نقاط قوتهم وتقديم أنشطة تراعي احتياجاتهم، ما يعزِّز ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم فرصاً متكافئة للتطور.
الفن ينمّي المهارات ويعزز الثقة بالنفس
وفي استعراضها لآليات توظيف الفن التشكيلي، أشارت الحاج إلى أن الرسم والتلوين والقص واللصق والتشكيل بالخامات، أنشطة تخاطب الحواس وتحفز القدرات العقلية والحركية والإدراكية، وتتيح للطفل التعلم عبر الرؤية واللمس والتجريب بعيداً عن التلقين التقليدي.
وأضافت أن تتبّع مراحل العمل الفني ينمّي التركيز والانتباه، بينما يسهم استخدام الأدوات الفنية كالأقلام والفرشاة والمقص والعجائن في تطوير التآزر البصري الحركي وتقوية العضلات الدقيقة اللازمة لمسك القلم والكتابة، موضحة أن تعرّف الطفل إلى الألوان والأشكال والأحجام والاتجاهات يعزز الإدراك البصري والذاكرة، ويفتح أمامه آفاقاً أوسع للابتكار وحل المشكلات.
وعلى الصعيد النفسي، بيّنت الحاج أن الأنشطة الفنية توفّر بيئة آمنة تفرّغ التوتر والقلق، وتمنح الطفل شعوراً بالإنجاز والنجاح عند إتمام عمله الفني، ما ينعكس إيجاباً على ثقته بنفسه ودافعيته للتعلم.
وسيلة مساندة لا بديل من التدخل المتخصص
نوهت الحاج بأن الغاية من هذه الأنشطة ليست تخريج فنانين أو التركيز على جمالية اللوحة، بل توظيف الفن أداة لاكتشاف قدرات الطفل وتطوير مهاراته في التفكير والتذكر والتعبير ضمن برامج تراعي الفروق الفردية.
وأكدت أن الفن التشكيلي لا يغني عن البرامج التعليمية والتدخلات العلاجية المتخصصة، بل يمثل رافداً داعماً يحقق نتائج ملموسة عند توظيفه وفق أهداف تربوية واضحة وبالتنسيق مع المختصين، لضمان التكامل بين الجوانب الفنية والتعليمية والنفسية.
وخلصت الندوة إلى ضرورة توسيع توظيف الفنون التشكيلية في البيئات التربوية، بوصفها مدخلاً فاعلاً لتنويع أساليب التعلم والتواصل، وجعل العملية التعليمية أكثر تفاعلاً وملاءمة لاحتياجات الأطفال.