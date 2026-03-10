البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية ويدعم إجراءات الإمارات لحماية سيادتها

القاهرة-سانا

أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، اليوم الثلاثاء، الاعتداءات الإيرانية، مؤكداً وقوف البرلمان الى جانب الإمارات، وتضامنه الكامل معها، ودعمه إجراءاتها لحماية سيادة البلاد.

وأشار اليماحي، في رسالة إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، وفق ما نقلت وكالة وام، إلى رفض البرلمان العربي هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً جسيماً لسيادة الإمارات، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأكد أنّ هذه الاعتداءات تعكس نهجاً مرفوضاً من التصعيد والممارسات العدائية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مبيناً أنّها تتعارض مع قواعد القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار.

وأوضح أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي التي تؤكد احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتقوض أسس الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل للإجراءات كافةً التي تتخذها الإمارات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، باعتبار ذلك حقاً مشروعاً تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استمرار الانتهاكات والاستفزازات الإيرانية، يمثل تهديداً للأمن القومي العربي، ويقوض فرص الاستقرار الإقليمي، مما يستدعي موقفاً عربياً ودولياً حازماً يضع حداً لهذه الممارسات، ويلزم باحترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية القائمة على السيادة المتساوية بين الدول، وعدم المساس بوحدة وسلامة أراضيها.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ الـ 28 من شباط الماضي، بينما تصعّد طهران وتيرة اعتداءاتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.