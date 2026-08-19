واشنطن تخصص 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار المقترحة في غزة

واشنطن-سانا
أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة، في أول تمويل أمريكي كبير للقوة، ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب ودعم إعادة إعمار القطاع.
وذكرت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، نقلاً عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها، في إخطارين إلى الكونغرس يحملان تاريخ 30 تموز: إنها ستخصص 200 مليون دولار لتغطية تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوة، إضافة إلى 6 ملايين دولار لإعادة تجهيز مركبات مدرعة أمريكية لاستخدامها في دعم مهامها.
وبحسب الإخطارين، ستتولى القوة المقترحة مهاماً أمنية، والمساهمة في جهود نزع السلاح، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار، فيما لا يزال تشكيلها النهائي وموعد نشرها قيد التفاوض.
وتعهدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بالمشاركة بقوات، فيما تعهدت مصر والأردن بالمساهمة في تدريب الشرطة، في وقت تواجه فيه الخطة الأمريكية عقبات مرتبطة بالخلافات بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.