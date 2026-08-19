واشنطن تخصص 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار المقترحة في غزة

واشنطن-سانا‏

أبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس تخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لدعم قوة الاستقرار الدولية المقترحة في قطاع غزة، ‏في أول تمويل أمريكي كبير للقوة، ضمن خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب ودعم إعادة إعمار القطاع.‏

وذكرت وكالة رويترز اليوم الأربعاء، نقلاً عن وزارة الخارجية الأمريكية قولها، في إخطارين إلى الكونغرس يحملان تاريخ ‌‏30 تموز: إنها ستخصص 200 مليون دولار لتغطية ‏تكاليف المعدات والبنية التحتية والمركبات والنفقات التشغيلية للقوة، إضافة ‏إلى 6 ملايين دولار لإعادة تجهيز مركبات مدرعة أمريكية لاستخدامها في دعم مهامها‏.‏

وبحسب الإخطارين، ستتولى القوة المقترحة مهاماً أمنية، والمساهمة في جهود نزع السلاح، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ‏ومواد إعادة الإعمار، فيما لا يزال تشكيلها النهائي وموعد نشرها قيد التفاوض.‏

وتعهدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بالمشاركة بقوات، فيما تعهدت مصر والأردن بالمساهمة في تدريب ‏الشرطة، في وقت تواجه فيه الخطة الأمريكية عقبات مرتبطة بالخلافات بشأن نزع سلاح حركة حماس وانسحاب قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.‏