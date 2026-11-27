

محافظات-سانا



استذكر محافظو ريف دمشق وطرطوس وحماة، اليوم الجمعة، الذكرى الثانية لانطلاق معركة ردع العدوان، مشيدين بتضحيات المشاركين فيها، ومؤكدين ضرورة صون مكتسبات التحرير، ومواصلة الإصلاح وإعادة الإعمار، والعمل على تهيئة الظروف لعودة المهجّرين إلى مناطقهم الأصلية.



وأكد محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، عبر منصة “إكس”، أن ذكرى انطلاق المعركة تستحضر تضحيات من أسهموا في صناعة التحول التاريخي، مشيراً إلى أن الوفاء لهم يكون بصون مكتسبات التحرير، وحفظ وحدة سوريا، والتناصح والإصلاح، والمضي في بناء دولة تليق بآمال الشعب وتطلعاته.



ولفت إلى أن مرور عامين على انطلاق المعركة يمثل استذكاراً للحظة فاصلة في تاريخ سوريا، تلاقت فيها القلوب وتوّجت سنوات من الصبر والإعداد والعمل، وفتحت الطريق أمام تحرير البلاد وطي صفحة عقود من الاستبداد، وأعادت الأمل للسوريين.

بدوره، استذكر محافظ طرطوس أحمد الشامي، عبر منصة «إكس»، أحداث الليلة ذاتها قبل عامين، مستعيداً تفاصيل الساعات التي شهدت انطلاقة معركة ردع العدوان التي غيّرت واقع سوريا، وكانت من أيام الله الحاسمة التي خلصت الشعب السوري من ظلم امتد لأعوام عديدة.

تضحيات الشهداء ستبقى حاضرة

من جهته، أوضح محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، عبر منصة «إكس»، أن انطلاق المعركة فتح أمام السوريين صفحة جديدة من الأمل والخلاص، لافتاً إلى أن حماة كانت جزءاً من مسيرتها، وقدم أبناؤها تضحيات في سبيل الحرية والكرامة.

وأكد السهيان أن تضحيات الشهداء ومعاناة المصابين والمهجّرين والمعتقلين ستبقى حاضرة، مشيراً إلى العمل على إصلاح ما دمرته سنوات الظلم، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وتهيئة الظروف لعودة المهجّرين إلى مدنهم وقراهم.



وانطلقت معركة ردع العدوان في 27 تشرين الثاني عام 2024 من قرية قبتان الجبل في ريف حلب الغربي، وشكّلت بداية العمليات التي امتدت إلى حلب ودمشق، وانتهت بتحرير سوريا من النظام البائد في الثامن من كانون الأول من العام نفسه.

