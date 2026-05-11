ارتفاع مؤشر الدولار عالمياً بعد رفض ترامب رد إيران على مقترح وقف الحرب

نيويورك-سانا

سجلت العملة الأمريكية ارتفاعاً في الأسواق العالمية اليوم الإثنين، متأثرة بالمستجدات السياسية الأخيرة ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على مقترح وقف الحرب، ما عزز حالة الترقب في الأسواق المالية الدولية.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ارتفع بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى 97.917 نقطة، بعد أن سجل في وقت سابق من التداولات مستوى 98.156 نقطة.

وفي المقابل، شهد اليورو انخفاضاً بنسبة 0.03 بالمئة ليصل إلى 1.178 دولار، بينما سجل اليوان الصيني صعوداً بنسبة 0.08 بالمئة ليبلغ 6.791 مقابل الدولار، محققاً أعلى مستوى له مقابل العملة الأمريكية منذ شباط 2023.

وعلى صعيد العملات الأوروبية، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.04 بالمئة ليصل إلى 1.3637 دولار، وذلك بالتوازي مع أزمة سياسية يواجهها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقب استقالات وزارية ومطالبات برلمانية داخلية باستقالته.

يشار إلى أن استمرار تقلبات أسعار الصرف ترجع حسب محللين ماليين إلى المخاوف بشأن استدامة المسارات الدبلوماسية وتأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط على استقرار الأسواق العالمية.