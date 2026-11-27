ريف دمشق-سانا



افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة جامع أبو الرهج الأثري في مدينة دوما بريف دمشق، المعروف بـ«الجامع الأموي الصغير»، بعد استكمال أعمال ترميمه وتأهيله جراء الأضرار التي لحقت به بسبب قصف النظام البائد له قبل سنوات.



وعاد الجامع، الذي يعود تاريخه بحسب الروايات المحلية إلى نحو 195 عاماً، لاستقبال المصلين مجدداً، مستعيداً حضوره بوصفه أحد أبرز المعالم الدينية والتعليمية والتاريخية في المدينة، وذلك بعد تأهيله بالتعاون مع مؤسسة وفاق الإنسانية وقطر الخيرية ومجلس مدينة دوما وأعيانها.

استعادة المكانة الدينية والعلمية للجامع

أوضح نائب مدير أوقاف ريف دمشق عمر عبد الباقي، في تصريح لمراسل سانا، أن إعادة افتتاح الجامع تمثل خطوة مهمة لاستعادة دوره الديني والعلمي، ليواصل رسالته منارةً للعبادة ونشر المعرفة، مثمّناً جهود الجهات المساهمة في أعمال ترميمه وتأهيله، وفي مقدمتها مؤسسة وفاق الإنسانية وقطر الخيرية ومجلس المدينة.

من جهته، أوضح المهندس خالد اليافعي، مستشار الرئيس التنفيذي لـ قطر الخيرية، في تصريح مماثل، أن المنظمة ساهمت منذ بداية العام في افتتاح خمسة مساجد، ثلاثة منها في الغوطة الشرقية بريف دمشق، مشيراً إلى أهمية المساجد بوصفها مراكز للعبادة والتعليم وتعزيز التواصل والترابط الاجتماعي.



ولفت اليافعي إلى أن ترميم المساجد وتأهيلها يسهمان في تهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى مناطقهم واستعادة الحياة فيها، مؤكداً مواصلة قطر الخيرية دعم مشاريع إعادة الإعمار في سوريا.



بدوره، أشار عضو مجلس الشعب عن محافظة ريف دمشق محمد ياسر دلوان، في تصريح لـ سانا، إلى رمزية افتتاح الجامع بالتزامن مع الذكرى الثانية للتحرير، مؤكداً أن مشاريع إعادة الإعمار تجسد أهمية التعاون والتكاتف في بناء الوطن، بمشاركة الجهات الداعمة.



وأعرب عدد من أهالي مدينة دوما عن سعادتهم بإعادة افتتاح الجامع، مؤكدين أن ترميمه لا يقتصر على إعادة تأهيل مبنى أثري، بل يمثل حفاظاً على إرث تاريخي وذاكرة راسخة في وجدان أبناء المدينة، ولا سيما أنه كان على مدى عقود حاضنة لعدد من العلماء والقرّاء.



وتندرج إعادة تأهيل الجامع في سياق الجهود الرامية إلى الحفاظ على دور العبادة والمعالم التاريخية وإحياء دورها الديني والاجتماعي، بما يسهم في صون الذاكرة العمرانية والتراثية لمدينة دوما.



وكانت وزارة الأوقاف ومحافظة ريف دمشق افتتحتا في وقت سابق اليوم مسجد عربين الكبير، بعد إنجاز أعمال إعادة إعماره وتأهيله، بدعم من مؤسسة وفاق الإنسانية وقطر الخيرية ومساهمة المجتمع المحلي، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لمعركة ردع العدوان.