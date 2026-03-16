إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدة خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدة، اليوم الإثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني قولها: إن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة فتى فلسطيني جراء إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، فيما أصيب شاب وسيدة، نتيجة الاختناق بالغاز السام، وذلك خلال اقتحام الاحتلال منطقة خلة العامود شرق نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط تصعيد ميداني، واقتحامات متكررة للبلدات والمخيمات الفلسطينية.