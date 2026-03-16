إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدة خلال اقتحام الاحتلال لنابلس

b227f821 b069 4d4f 9305 50da56028d01.jpg 24c484cd 9824 4da6 a969 42b8f0347767 إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم سيدة خلال اقتحام الاحتلال لنابلس
وفا

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين، بينهم سيدة، اليوم الإثنين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني قولها: إن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة فتى فلسطيني جراء إصابته بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، فيما أصيب شاب وسيدة، نتيجة الاختناق بالغاز السام، وذلك خلال اقتحام الاحتلال منطقة خلة العامود شرق نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال يومية في مختلف مناطق الضفة الغربية، وسط تصعيد ميداني، واقتحامات متكررة للبلدات والمخيمات الفلسطينية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك