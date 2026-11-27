منتخب سوريا يسجل حضوراً مميزاً في منافسات البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطئي في مصر تاريخ النشر: 2026/11/27 10:40 مساءً اخر تحديث: 2026/11/27 10:40 مساءً معرض دمشق الدولي يعود بطابعٍ بريدي يوثّق دورته الـ63 بإصدارٍ تذكاري أول رحلة للخطوط الجوية السورية من مطار حلب الدولي إلى العاصمة الروسية موسكو في ذكرى تأسيس الدفاع المدني السوري.. توثّق الأرقام 12 عاماً من الاستجابة والإنقاذ من حصنٍ روماني إلى مركز للحج المسيحي ومقر أموي.. كيف صنعت الرصافة مكانتها في قلب البادية؟ يستعيد مطار دير الزور دوره مسجلاً بشهره الأول أكثر من ألفي مسافر عبر 54 رحلة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:البطولة العربية الثالثة للتجديف الشاطئي مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة في الذكرى الثانية لمعركة “ردع العدوان”.. تخريج دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير معركة “ردع العدوان” محطة مفصلية تجسّد إرادة السوريين وتضحياتهم في سبيل الحرية بطولة النصر الدولية للفروسية تنطلق بمنافسات القفز على الحواجز في ريف دمشق سوريا تستعرض في لاهاي جهود معالجة “الملف الكيميائي” للنظام البائد وإزالة الألغام ورشة عمل لوزارة الصحة تحدد متطلبات الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال منتدى “جسور التعافي” ينطلق في دمشق لبحث مستقبل العمل في المنطقة آخر الأخبار اقتصاد وول ستريت تغلق على ارتفاع مع تعافي أسهم شركات الذكاء الاصطناعي محلياتاللاذقيةالمحافظاتخدمات إضاءة شجرة الميلاد في كنيسة مار ميخائيل في اللاذقية بحضور رسمي وشعبي دولي بوتين يؤكد مواصلة تحديث أسطول الغواصات النووية الروسية