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وزيرا خارجية باكستان والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية والتعاون ‏الثنائي

موقع 3 وزيرا خارجية باكستان والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية والتعاون ‏الثنائي
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار يبحث هاتفياً مع ‏نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني التطورات الإقليمية -إسلام أباد-سانا‏

إسلام أباد-سانا‏

‏ بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، هاتفياً اليوم الإثنين، مع ‏نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، التطورات الإقليمية وسبل ‏تعزيز التعاون بين البلدين.‏

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن الوزيرين بحثا، خلال الاتصال، سبل ‏تعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بما فيها الأمم المتحدة، وتبادلا ‏وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة ‏المشاورات والتنسيق لدعم الأولويات المشتركة.‏

وجدد الجانبان تأكيد متانة العلاقات الأخوية التي تربط باكستان والبحرين، ‏وحرصهما على تعزيزها وتطويرها.

وكان الزياني بحث في التاسع من الشهر الجاري، مع رئيس الوزراء ‏الباكستاني محمد شهباز شريف، في إسلام أباد، التطورات الإقليمية ‏والعلاقات الثنائية بين البلدين.‏

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