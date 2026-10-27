وزيرا خارجية باكستان والبحرين يبحثان التطورات الإقليمية والتعاون ‏الثنائي

إسلام أباد-سانا
بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، هاتفياً اليوم الإثنين، مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية أن الوزيرين بحثا، خلال الاتصال، سبل تعزيز التعاون في المحافل متعددة الأطراف، بما فيها الأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة المشاورات والتنسيق لدعم الأولويات المشتركة.
وجدد الجانبان تأكيد متانة العلاقات الأخوية التي تربط باكستان والبحرين، وحرصهما على تعزيزها وتطويرها.
وكان الزياني بحث في التاسع من الشهر الجاري، مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، في إسلام أباد، التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بين البلدين.