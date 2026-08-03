ارتفاع عدد القتلى جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 73.375 قتيلاً

القدس المحتلة-سانا



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 إلى 73375 قتيلاً و 174,220 جريحاً.



وذكرت الوزارة عبر قناتها على “تلغرام” اليوم الإثنين، أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ 24 الماضية 19 قتيلاً و35 إصابة.



وأشارت إلى أن إجمالي عدد القتلى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي بلغ 1.250 قتيلاً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 4.110 إصابات.

ولفتت الوزارة إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



يشار إلى أن حرب الإبادة أسفرت عن كارثة ‏إنسانية كبيرة، جراء الدمار الهائل في المنازل والبنى التحتية، وانهيار الخدمات ومنع الاحتلال إدخال المواد الإغاثية وتلك اللازمة لإعادة الإعمار، رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على السماح بإدخالها دون قيود.