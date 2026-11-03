ويتكوف: واشنطن تتوسط محادثات روسية أوكرانية في أبوظبي الأسبوع المقبل

واشنطن-سانا
أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة ستتوسط في مفاوضات ثلاثية على مستوى فرق العمل بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني الجاري، لمناقشة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتوصل إلى ترتيبات أمنية لمرحلة ما بعد الحرب، والعمل على خفض التصعيد.
وقال ويتكوف في تدوينة على منصة «إكس» نشرها اليوم الثلاثاء: إن “المناقشات ستركز على الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد والجهود الإنسانية، والخطوات التالية نحو تحقيق السلام”.
وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن المفاوضين الأمريكيين سيعقدون اجتماعاً هذا الأسبوع في بروكسل مع ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والهيكل الأمني لأوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، والفرص الاقتصادية لدعم إعادة إعمار أوكرانيا.
وأعرب ويتكوف عن تطلعه للبناء على التقدم الذي أُحرز في كييف وأوسلو وسانت بطرسبرغ، وصولاً إلى اتفاق سلام شامل ومستدام يضمن أمناً دائماً للأجيال القادمة.
ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جولة جديدة من المحادثات الثلاثية عقب لقائه ويتكوف في سانت بطرسبرغ قبل أسبوعين، وذلك في إطار أحدث مسعى أمريكي لوقف الحرب الروسية – الأوكرانية.
يذكر أن آخر جولة من محادثات السلام عُقدت في شباط الماضي، وذلك قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.