ويتكوف: واشنطن تتوسط محادثات روسية أوكرانية في أبوظبي الأسبوع المقبل

واشنطن-سانا‏

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة ستتوسط في مفاوضات ثلاثية على ‏مستوى فرق العمل بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين ‏الثاني الجاري، لمناقشة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتوصل إلى ترتيبات أمنية لمرحلة ما ‏بعد الحرب، والعمل على خفض التصعيد.‏

وقال ويتكوف في تدوينة على منصة «إكس» نشرها اليوم الثلاثاء: إن “المناقشات ستركز على ‏الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد والجهود الإنسانية، والخطوات التالية ‏نحو تحقيق السلام”.‏

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن المفاوضين الأمريكيين سيعقدون اجتماعاً هذا الأسبوع في ‏بروكسل مع ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ‌‏(الناتو)، لمناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والهيكل الأمني لأوروبا في مرحلة ما بعد الحرب، ‏والفرص الاقتصادية لدعم إعادة إعمار أوكرانيا.‏

وأعرب ويتكوف عن تطلعه للبناء على التقدم الذي أُحرز في كييف وأوسلو وسانت بطرسبرغ، ‏وصولاً إلى اتفاق سلام شامل ومستدام يضمن أمناً دائماً للأجيال القادمة.‏

ووافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جولة جديدة من المحادثات الثلاثية عقب لقائه ويتكوف ‏في سانت بطرسبرغ قبل أسبوعين، وذلك في إطار أحدث مسعى أمريكي لوقف الحرب الروسية – ‏الأوكرانية.‏

يذكر أن آخر جولة من محادثات السلام عُقدت في شباط الماضي، ‏وذلك قبل اندلاع الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.‏