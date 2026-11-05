سوريا والسعودية توقعان اتفاقية لتوسيع التعاون الصناعي وتبادل الخبرات

الرياض- سانا‏

وقّع وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، ووزير ‏الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل ‏سعود، اليوم الأربعاء، اتفاقية للتعاون الصناعي، تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ‏وتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والفنية والاستشارية.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية ‏السعودية، وبحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ‏بن عبد العزيز آل سعود، وذلك في ‏قصر اليمامة بالعاصمة ‏الرياض.‌‏

مجالات التعاون

وتشمل مجالات التعاون، وفقاً للاتفاقية التي حصلت سانا على نسخة منها اليوم الأربعاء، ‏تبادل المعرفة والخبرات في الأنظمة والتشريعات والاستراتيجيات والسياسات الصناعية، ‏وكفاءة الإنتاج والمواصفات والمقاييس والجودة وتنافسية المنتجات الصناعية، بالتنسيق ‏مع الجهات المختصة.

كما تتضمن التعاون في تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية ورفع كفاءتها، وتمكين ‏الصناعة من خلال الفرص الاستثمارية والمصانع الجاهزة فيها، وتبادل الخبرات في ‏تمويل المشاريع الصناعية، وتطوير سلاسل الإمداد والتموين، وجذب الاستثمارات ‏والتقنيات المرتبطة بها، وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدين، بما يشمل مدخلات ‏الإنتاج.‏

وتنص الاتفاقية على تدريب الكوادر البشرية في القطاع الصناعي، بما يشمل الفرص ‏التعليمية في المعاهد المختصة بالقطاع، إلى جانب أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان ‏في إطار المذكرة.‏

ويعمل الطرفان على تطوير التعاون بينهما وفق الاتفاقية من خلال إقامة الدورات ‏التدريبية وورشات العمل المشتركة، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، ‏وإعداد البحوث والدراسات العلمية والمتخصصة المشتركة في المجال الصناعي، وتطوير ‏الكوادر البشرية في القطاع الصناعي وتعزيز استيعاب التقنية الحديثة والتعامل معها، ‏وصقل الخبرات والقدرات على الابتكار وتطوير التقنية في القطاع.‏

تبادل الزيارات والخبراء

وبموجب الاتفاقية يتم تبادل الزيارات والخبراء، وإقامة اللقاءات الثنائية بمشاركة ‏القطاعين العام والخاص من الأطراف ذوي العلاقة، وأي وسيلة أخرى للتعاون يتفق ‏عليها الطرفان في إطار المذكرة.‏

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض ‏على ‌‏رأس ‏وفد ‏رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ‏والدفاع ‏اللواء ‌‏‌‏مرهف أبو ‏قصرة، ‏والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية ‌‏وحماية ‏المستهلك ‏باسل ‏عبد ‏الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ‏عبد القادر ‌‏طحان.‏