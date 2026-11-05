الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع للحوثيين في جبهات عدة

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع تابعة ‏لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، ضمن عملية “فجر اليمن”، مشيرة إلى تحقيق ‏تقدم ميداني في محافظتي الجوف وتعز‎.‎

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد ‏الركن ماجد النزيلي، قوله في بيان، إن وحدات عسكرية تمكنت من استعادة عدد من ‏المواقع في محافظة الجوف، كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، ولا سيما في مناطق أم ‏لفيفة وقرون الصبير ودحيضة العاقر‎.‎

وأضاف النزيلي أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حققتا مكاسب ميدانية في محاور ‏عدة بمحافظة تعز، وتمكنتا من التصدي لمحاولات الحوثيين استعادة مواقع خسروها، ما ‏أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم وتدمير معدات عسكرية‎.‎

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من عناصر ‌‏ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب عدد من الآليات وقطع السلاح الثقيل، من خلال ‏علميات شنتها على عدة جبهات، ضمن عملية “فجر ‏اليمن”. ‏