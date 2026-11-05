الجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع للحوثيين في جبهات عدة

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، تنفيذ عمليات عسكرية ضد مواقع تابعة لميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، ضمن عملية “فجر اليمن”، مشيرة إلى تحقيق تقدم ميداني في محافظتي الجوف وتعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، قوله في بيان، إن وحدات عسكرية تمكنت من استعادة عدد من المواقع في محافظة الجوف، كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي، ولا سيما في مناطق أم لفيفة وقرون الصبير ودحيضة العاقر.
وأضاف النزيلي أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية حققتا مكاسب ميدانية في محاور عدة بمحافظة تعز، وتمكنتا من التصدي لمحاولات الحوثيين استعادة مواقع خسروها، ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم وتدمير معدات عسكرية.
وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب عدد من الآليات وقطع السلاح الثقيل، من خلال علميات شنتها على عدة جبهات، ضمن عملية “فجر اليمن”.